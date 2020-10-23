台灣光復75周年國民黨辦慶祝活動台獨稱光復無法源陸委會批中共統戰

後天是台灣光復75周年紀念日，國民黨特舉辦「中華民國在台灣的足跡」研討會，以慶祝中國歷史上這個重要的日子，希望藉此喚起台灣與中華民國鏈接的記憶。

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「台灣國辦公室」、「台獨青年團」等台灣的獨派團體前往抗議。獨派公開宣稱沒有台灣光復這件事，「台灣國辦公室」主任陳峻涵宣稱，國民黨是根據「開羅宣言」主張台灣光復，但上面根本沒有任何簽名，不具國際法的法源效力。因此宣布懸賞一億元，嗆國民黨拿不出光復節的法源證據。並批評國民黨「與中共唱和」。

國民黨主席江啟臣受訪時針對獨派的說法反批說，蔡政府淡化光復節，國民黨決定辦光復節紀念活動後，綠營又開始抹紅。他說，這群人打着台獨、台灣國的口號，實際上跟阿共一樣要消滅中華民國，他質問獨派團體是不是阿共派來的？

江啟臣指出，台灣光復對台灣人而言，至少具有四項重要意義。包括讓台灣人在法律上不再是次等公民、得以擺脫殖民經濟格局發展自己產業、走向政治民主化，並且讓台灣與中華文化能重新連結。

另外中國昨天也舉行台灣光復75周年研討會，全國政協主席汪洋表示，台灣光復「無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分」，台灣陸委會發言人邱垂正則回應說，汪洋對台灣過去、現在與未來的定位談話，台灣不表認同，他說，無論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣存在與中共毫無關係，這才是歷史定位。

邱垂正說，中華民國是主權國家，在台灣屹立超過七十年，台灣的過去、現在或未來，都不是中華人民共和國的一部分，台灣未來的選擇權由兩千三百萬人民決定；中共藉所謂台灣光復75周年舉辦活動，本質上就是不折不扣的統戰工作。