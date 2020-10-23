大公文汇被指炮制“蔡英文密使晤港青”假新闻

根据香港一传媒报导，台北地检署昨就钟翰林被跟拍事件结案，查出在台港人李彬豪负责委托台湾一统征信社（私家侦探）行动，惟整件事件尚包括六名文汇报和大公报记者及三名退休香港警察，由于两报当时高调图文并茂报道，惊动台湾国安局火速展开调查。在台湾和香港均有发行报章的香港苹果日报报导，所谓“密使”其实是自由时报资深记者。

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报导引述消息人士指出，跟踪偷拍事件疑有人早有预谋“设局”，邀请十多名被视为“港独派”的香港政治组织成员赴台会面，惟消息传出后，引起熟悉台港两地政圈的人士疑心，故作出温馨提示，多人遂放弃赴台，只余下钟翰林等人继续行程，但改为游玩性质，惟有关方面或未料有此变化，照样安排大量人手由香港随同赴台，“因为大批人可以日跟夜跟，连几个后生仔半夜街头玩都照样跟。”

文汇报和大公报去年1月14日及16日均以头版报道钟翰林台湾之旅，16日的报道指他跟林保华、杨月清夫妇及一神秘男子密会，并推测该人为蔡英文的密使。

报导引述杨月清称，被指是蔡密使的男子，事后被证实为自由时报资深政治记者苏永耀。她不讳言当时早发现有人跟踪，“以为拍了几天就算了，没想过还会继续”。

两报当时报道在台湾引来甚大回响，台总统府直斥报道是假新闻，行政院更指两报涉在台违法采访，最终国安局接手调查，发现两报共派出六名记者到台湾，多人虽是港籍人士，却同时具美国等外国居留证或护照；此外，三名香港退休警员持观光签证入境，因此未引起治安单位注意。台湾当局最后宣布文汇和大公三年内不得派员赴台采访。

至于偷拍者台湾侦探社“一统征信社”员工，承认收钱每日跟踪钟翰林，委托“一统”的是香港侨生李彬豪，他声称受香港私家侦探委托。地检署认为证据不足以起诉涉案11人，但痛斥他们行为可鄙，李彬豪的留台许可或会废止。

而“案中”的自由时报政治组副主任苏永耀则不满私人行程曝光，提告“妨害秘密罪”，台北地检署22日决定不起诉，只是在不起诉书揭露了假新闻的内幕。原来钟翰林一行三人从机场开始已被一统征信社跟踪，其后游览西门町、国史馆，以及跟苏永耀和杨月清见面全被偷拍。台警上门调查一统时，已找不到相关照片，总经理赵柏凯否认偷拍，只承认受托以每天两万元新台币（约5400港元）跟踪钟，共九名员工涉案。

李彬豪受查时自称香港人，赴台念书并工作，领有台湾居留证，受香港侦探社Pi Investigation的成员委托，才在台找侦探社跟踪钟，他没有得益也不知跟踪目的。

报导指，李彬豪2015年就读辅仁大学心理系，台湾大学国际事务处网页显示，李彬豪今年是国际学生事务专员，负责“侨陆生申请入学”及“境外学生入学谘询”。台警公布涉案11人当中，除了九名一统人员和李彬豪，尚有一名是李的友人，未知是否跟三名退休港警接头的“中国学生”。