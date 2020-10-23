汇丰“双狮”重见天日抖擞精神期望一振颓势

汇丰银行香港总行门前的两头铜狮自今年元旦在反修例抗争活动中被示威者喷漆和纵火破坏，经首阶段清洁后，昨（22日）“重见天日”向公众展示，副主席兼行政总裁王冬胜和汇丰香港区行政总裁施颖茵主持揭幕仪式。不少市民到场拍照留念及触摸狮身，有市民特意带同手写挥春“重振雄风”到场和铜狮子拍照。现场设有最少4个闭路电视镜头影着铜狮子，两名保安在场维持秩序。

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该两座铜狮名为史提芬（Stephen）和施迪（Stitt）的“开光”典礼在22日早上吉时举行，风水师为铜狮做点睛仪式。王冬胜表示，两座铜狮子已坐镇汇丰总行大厦85年，“无论顺境逆境，铜狮已成为香港历史的一部分”，相信待整个复修计划完成后，它们能重现昔日风采。

两座铜狮子完成清洁后，进一步的复修和保养工作将继续进行；汇丰在新闻稿表示，因年内受到新冠病毒疫情影响，海外专家未能来港，无可避免延误了复修工作。据了解，因为未开始复修工作，故尚未知道相关费用，而日后汇丰总行会继续维持银行级别的保安水平。

汇丰银行去年因为关闭若干与反修例抗争者有关的帐户之后受到批评，遂成为元旦日抗争活动的泄愤目标，有人向史提芬和施迪喷漆和纵火焚烧，并在狮子铜像下置放“五大诉求，缺一不可”的标语。

汇丰的两座铜狮不但历史悠久，根据老一辈的港人和风水师傅，且具避邪镇恶的作用。1935年汇丰在香港皇后大道中盖建香港总行时，即委托上海的一名英国雕刻家为银行打造该两头铜狮，之后即一直“驻守”总行大门，尽管总行在1997香港回归之前曾经改建。

据称，汇丰在铜狮把守期间，业务蒸蒸日上，以香港为基地发展成为全球性的金融机构。事有凑巧，自双狮遭到破坏之后，汇丰业务大不如前，在中美交恶之下成为两者之间的“磨心”，尤其在孟晚舟一案上，一直遭到大陆方面抨击指是向美国通风报讯的“吹哨人”。其股价则从去年至今跌了一半至今日的30港元左右。