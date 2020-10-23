滙豐“雙獅”重見天日抖擻精神期望一振頹勢

滙豐銀行香港總行門前的兩頭銅獅自今年元旦在反修例抗爭活動中被示威者噴漆和縱火破壞，經首階段清潔後，昨（22日）“重見天日”向公眾展示，副主席兼行政總裁王冬勝和滙豐香港區行政總裁施穎茵主持揭幕儀式。不少市民到場拍照留念及觸摸獅身，有市民特意帶同手寫揮春“重振雄風”到場和銅獅子拍照。現場設有最少4個閉路電視鏡頭影着銅獅子，兩名保安在場維持秩序。

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該兩座銅獅名為史提芬（Stephen）和施迪（Stitt）的“開光”典禮在22日早上吉時舉行，風水師為銅獅做點睛儀式。王冬勝表示，兩座銅獅子已坐鎮滙豐總行大廈85年，“無論順境逆境，銅獅已成為香港歷史的一部分”，相信待整個復修計畫完成後，它們能重現昔日風采。

兩座銅獅子完成清潔後，進一步的復修和保養工作將繼續進行；滙豐在新聞稿表示，因年內受到新冠病毒疫情影響，海外專家未能來港，無可避免延誤了復修工作。據了解，因為未開始復修工作，故尚未知道相關費用，而日後滙豐總行會繼續維持銀行級別的保安水平。

滙豐銀行去年因為關閉若干與反修例抗爭者有關的帳戶之後受到批評，遂成為元旦日抗爭活動的泄憤目標，有人向史提芬和施迪噴漆和縱火焚燒，並在獅子銅像下置放“五大訴求，缺一不可”的標語。

滙豐的兩座銅獅不但歷史悠久，根據老一輩的港人和風水師傅，且具避邪鎮惡的作用。1935年滙豐在香港皇後大道中蓋建香港總行時，即委託上海的一名英國雕刻家為銀行打造該兩頭銅獅，之後即一直“駐守”總行大門，儘管總行在1997香港回歸之前曾經改建。

據稱，滙豐在銅獅把守期間，業務蒸蒸日上，以香港為基地發展成為全球性的金融機構。事有湊巧，自雙獅遭到破壞之後，滙豐業務大不如前，在中美交惡之下成為兩者之間的“磨心”，尤其在孟晚舟一案上，一直遭到大陸方面抨擊指是向美國通風報訊的“吹哨人”。其股價則從去年至今跌了一半至今日的30港元左右。