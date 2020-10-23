英宣布港人BNO移民不设上限卫报估计百万港人移英

英国当局22日进一步对持BNO护照港人移民的详情，所有合资格申请BNO的香港人，可于明年1月31日起申请BNO居留签证，并且没有对该等申请设限额，5年期签证申请费用为每人250英镑，折合约2540港元。据估计，香港大约有300万人持有BNO护照（英国国民（海外）护照），英文为British National Overseas Passport。

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除不设上限之外，申请条件列明，英国不会拒绝被定罪有案底的抗争者申请，又有条款可能限制中港官员、警员或建制派人物等被视为侵犯香港人权的人士获居留权。

卫报引述英国内政部预计，未来5年将有超过100万港人可移民英国，当中首年就估计有50万人。

英国政府指，由于中国政府违反《中英联合声明》，限制香港人的权利及自由和削弱香港的高度自治，英国政府将改变赋予BNO公民的权利。而透过签证，港人除可一次过申请5年有限期居留许可，移居到英国求学和工作，5年后亦可申请定居身份；获定居身份12个月后可正式申请英国国籍。而护照持有人及其家庭受养人，只要通常居住在香港亦符合资格。计划亦没配额限制。

申请条件列明，申请人必须没有严重的刑事犯罪纪录，但“不会试图拒绝那些因非暴力抗议或行使言论自由等活动而被定罪的人士申请”，意味抗争者即使被定罪，有与抗争相关的“刑事案底”，亦不会被拒绝申请。条件又列明，申请人须“未曾从事英国政府认为不利于公众利益的事务或活动”，以及受到英国《移民法规》中所有被拒入境理由的规限，相关条文或成为英国政府限制中港官员、警员或建制派人物等被视为侵犯香港人权的人士申请的“尚方宝剑”。

英国内政部和外交部表示，持有新签证的港人可移居英国求学和工作；只要符合英国就业法例并具有适当技能和资格，他们几乎可以担任任何工作。所有BNO持有人及其家庭受养人只要通常居住在香港，均符合资格申请该签证。他们与其他移居英国的国民一样，要支付移民医疗附加费以使用国民保健服务（NHS），并必须证明他们与受养人备有在英生活最少6个月费用。

英国驻香港总领事贺恩德表示，香港实施《港区国安法》明显削弱港人权利和自由，是次获取英国国籍的新移民方案，“是我们对香港人许下承诺的一部分”。英方指出，由于中国政府违反中英联合声明，限制港人权利及自由并削弱香港的高度自治，故英国政府将改变赋予BNO公民的权利。