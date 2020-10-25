协助大公文汇跟踪游台港人炮制假新闻李彬豪被逐离台

国安法阴影下，港人移民首选之地是台湾。

已有台湾居留权的港人李彬豪因为居中协助香港两份党媒炮制“蔡英文密使晤钟翰林”的假新闻，从而违反当地法律而被驱逐离台。

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根据苹果日报报导，前香港“学生动源”前召集人钟翰林、洪英棠与洪心弦在台与自由时报政治组副主任苏永耀、台湾青年反共救国团理事长杨月清见面，却被偷拍放上香港文汇报、大公报头版称两人暗会总统蔡英文“密使”。台湾移民署今（25日）表示，香港人李彬豪在台湾不法从事跟踪拍摄港青访问活动，其行为已违反《港澳条例》等规定，废止其在台居留许可，并于今日强制驱逐出境，且管制一定期间不得赴台。

报导又指，台湾侦探社“一统征信”被控受李彬豪委托，跟踪香港学运人士钟翰林等人赴台行程，照片辗转交由《大公报》等港媒刊登。李彬豪受查时表示，是受到香港一间侦探社Pi Investigation委托，才找上“一统征信”。台北地检署认为征信业者行为可鄙，但内容非属非公开活动，不构成妨害秘密，不起诉。

对此，移民署今日发出新闻稿表示，港人李彬豪违反居留目的，在台不法从事跟监拍摄港青参访活动，其行为已违反港澳条例等规定，予以废止居留许可，今天将他强制驱逐出境，并管制一定期间不得来台。

内政部长徐国勇表示，台湾是自由民主的国家，不论国人及外来人士在台均有免于恐惧的自由，部份红色媒体以雇用侦探社跟踪拍摄等不法手段在台搜集情报，明显利用台湾的自由民主进行渗透、伤害人权，其行为不为民主法治社会所认同。

移民署强调，外来人士在台应遵守中华民国法律，如有不法情事，治安机关将依法究处。