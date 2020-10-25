回应习近平讲话 苏贞昌：不要用战争威胁台湾人民

中国国家主席习近平10月23日在抗美援朝出国作战70周年纪念大会上强调，“中国永远不称霸，同时也反对任何势力侵犯跟分裂祖国的领土，中国人民将迎头痛击”。对此，台湾行政院院长苏贞昌25日在受访时表示，“我们从不与人冲突，但我们保卫家园的决心，一定非常坚定，我们不要战争，但也不要用战争来威胁台湾人民。”

广告 继续浏览后续

习近平在此次演讲最后表示，“中国一贯奉行防御性国防政策，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。中国永远不称霸、不扩张，坚决反对霸权主义和强权政治。我们决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击！”

苏贞昌星期日在出席新北市农会庆祝活动前被问到有媒体指，该讲话内容涉及台湾，他则回应表示，台湾蔡英文总统在国庆致词引用习近平曾经这样公开表示的言论， 希望习近平说到做到不称霸，不要制造区域和平的困扰。他说，“台湾人民一直以来，从当年在国民党一党独大威权统治的时候，就老是用战争恐吓台湾人民，当时还讲，如果解除戒严，台湾会乱；如果让民进党执政，会有战争；如果让民进党执政，台湾就会乱”。他称，“国民党一直用这样恐吓台湾人民。但台湾人民多少世代以来，多少年来，要在这块土地上，坚守自由、民主做这块土地的主人”。他强调，“我们从不与人冲突，但我们保卫家园的决心，一定非常坚定。”

苏贞昌说，就像自己来参加三峡农会创立120年，120多年来农会也辛辛苦苦的，在土地与农民站在一起。他表示，“这也台湾人民坚定的为什么要守护家园、为什么要自由民主？我们不要战争，但也不要用战争来威胁台湾人民。” 另就媒体追问对前总统马英九批评民进党把台湾光复与中共的“一中原则”扯在一起，苏贞昌回答指，很多各种意见，大家在台湾都可以自由表达，但是作为领导过政府、尤其当过总统的人讲话，最好能够以台湾的利益为优先，同时尊重台湾人民主流民意，注意这块土地的历史跟人民的感情。

马英九当日稍早通过脸书发文称，对于纪念台湾光复这个重要的日子，民进党居然有人说，这是与对岸唱和“一中原则”，配合中国大陆对台进行政治斗争，还有人坚持以“终战”说法否认台湾光复的史实。他指出，“种种荒谬的言论，凸显部分人士对历史的无知及国家认同的混乱”。马英九称，“因为中华民国抗战胜利，才有台湾光复；有台湾光复，中华民国在台湾才有正当性及合法性；没有台湾光复，又哪来蔡英文口中的‘中华民国在台湾屹立’；纪念这段攸关国家存亡的历史，应是每任中华民国总统责无旁贷的重任。”他表示，“把台湾光复与中共的‘一中原则’胡扯在一起，实在太离谱，希望民进党的朋友多读一点近代史再批评，比较有水准。”