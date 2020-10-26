紐約時報：為什麼許多台灣人與特朗普和美國站在一起？

美國紐約時報報道：在美國大選前夕，特朗普對台的外交、經貿政策獲得了台灣政府及民眾的廣泛支持，卻不只一次地激怒中國，讓北京祭出新一波的軍事威脅與言辭警告。但仍然有許多台灣人與特朗普和美國站在一起。

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紐約時報說：“過去幾個月中，美國衛生部長和副國務卿等高級官員接連訪台；作為回應，中國在台海上空及台灣附近海域展開大規模軍演。上周，美國國務院批准最新一批對台軍售，美國眾議院更提出七部挺台法案。這一系列的事件不僅多次引爆了中美和兩岸的外交口水戰，也在台灣社會激起了關於民主價值的思辨，映照出台灣人對於中美的態度和自己身份認同的轉變。”

一般台灣人習慣在中美間選擇中立，但最近形勢的發展使得不少台灣人改變觀念，認為如果“這是民主和極權的對抗，你就只能站在美國這邊。”

“隨着美國大選進入最後衝刺階段，台灣人也加入了一場“選邊站隊”的論戰。近期，英國民調機構YouGov發布了針對歐亞15個國家或地區民眾對美國總統候選人的支持意向調查，結果顯示，最挺特朗普的就是台灣人，在針對1033名台灣受訪者的調查中，約有42%的人支持特朗普、30%支持拜登。在其餘14個國家或地區，拜登的支持率皆高於特朗普。

一些台灣人認為：台灣與美國越走越近是好事，他們欣賞蔡英文執政以來對中國展現出的強硬姿態。不過，也有不少民眾與政治觀察家擔心台灣在與中美的互動中進退失據。