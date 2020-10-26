纽约时报：为什么许多台湾人与特朗普和美国站在一起？

美国纽约时报报道：在美国大选前夕，特朗普对台的外交、经贸政策获得了台湾政府及民众的广泛支持，却不只一次地激怒中国，让北京祭出新一波的军事威胁与言辞警告。但仍然有许多台湾人与特朗普和美国站在一起。

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纽约时报说：“过去几个月中，美国卫生部长和副国务卿等高级官员接连访台；作为回应，中国在台海上空及台湾附近海域展开大规模军演。上周，美国国务院批准最新一批对台军售，美国众议院更提出七部挺台法案。这一系列的事件不仅多次引爆了中美和两岸的外交口水战，也在台湾社会激起了关于民主价值的思辨，映照出台湾人对于中美的态度和自己身份认同的转变。”

一般台湾人习惯在中美间选择中立，但最近形势的发展使得不少台湾人改变观念，认为如果“这是民主和极权的对抗，你就只能站在美国这边。”

“随着美国大选进入最后冲刺阶段，台湾人也加入了一场“选边站队”的论战。近期，英国民调机构YouGov发布了针对欧亚15个国家或地区民众对美国总统候选人的支持意向调查，结果显示，最挺特朗普的就是台湾人，在针对1033名台湾受访者的调查中，约有42%的人支持特朗普、30%支持拜登。在其余14个国家或地区，拜登的支持率皆高于特朗普。

一些台湾人认为：台湾与美国越走越近是好事，他们欣赏蔡英文执政以来对中国展现出的强硬姿态。不过，也有不少民众与政治观察家担心台湾在与中美的互动中进退失据。