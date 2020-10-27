美国一周内第二度宣布对台新军售

在周一中国外交部宣布将制裁参与对台军售美国企业后，华盛顿于当天再宣布一项对台湾的鱼叉反舰导弹系统军售，价值约24亿美元。这是一周来美国第二度宣布对台军售。

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在中国周一宣布制裁措施的同一天，美国国务院批准售台100个最新型鱼叉海岸防卫系统（HCDS），内容包括最大射程为125公里的400枚RGM-84L-4鱼叉地面发射导弹，4枚同型号演习导弹，另包括411个集装箱、100套魚叉海防系統发生器运输器、25辆雷达卡车，总价值23.7亿美元。

这是本周来美国第2度宣布对台军售，也是特朗普就任后的第九次对台军售。

美国已将应对中国在亚太地区的影响作为外交优先，近年来不断加大对台湾军售。台湾已拥有美国爱国者防空导弹，近期刚与美签署66架新一代F-16战机军购大单，预期还将军购买美国MQ9 Reaper无人机。

上周三，华盛顿新宣布价值18亿美元的对台军售，包括海马斯多管火箭系统丶增程型距外陆攻导弹与F-16新式侦照荚舱等。北京立即表示抗议，要求美国取消该军售，以“避免进一步破坏两国之间的关系”。在未获得华盛顿回应后，中国外交部于周一宣布将将对参与此次对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业、以及在售台武器过程中发挥恶劣作用的美国有关个人和实体实施制裁。

美国务院一名官员向法新社表示，新的对台军售应会再次激起北京怒火，但军售“符合美国对中国的政策”。报道指，美国1979年承认与台北断交，承认中国人民共和国，但同年美国通过的一项法案要求美国在发生冲突时必须协防台湾安全。此后，美国始终是台湾最大盟友，也是其第一大武器供应国。

这名美国国务院匿名官员表示，美国“认为台湾的安全对印太地区的安全与稳定至关重要。”

台海关系自2016年蔡英当选台湾总统、拒提“九二共识”而急剧恶化，北京加强了对台湾的军事和外交施压。近几个月来，台湾记录的中国空军飞机进入台湾防空识别区（ADIZ）数量急剧增加，在中国近期发布的一个军演视频中显示中国空军似乎模拟对台攻击和导弹袭击。