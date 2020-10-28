建制派议员叶刘淑仪：三权分立是港英政府“洗脑茅招”

香港立法会资深司法任命建议小组委员会10月28日就任命英国最高法院副院长贺知义（Patrick Hodge）为香港终审法院非常任法官事宜进行讨论。期间，建制派新民党议员叶刘淑仪发言称，香港从来没有三权分立，并批评港英政府以这一“‘茅招’（损招）向港人洗脑”。

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据立场新闻报导，该小组委员会周三早上先举行主席选举，由同属建制派的经民联议员梁美芬当选主席，其后进入讨论贺知义法官的任命事宜。民主派公民党法律界议员郭荣铿表示，贺知义适合担任终审法院非常任法官，代表法律界支持任命，亦希望港府积极寻找更多资深海外法官来港工作，以突显香港与其他普通法地区有紧密联系。他强调，该法官有丰富的经验，而香港实行“三权分立”，毋须议员教法官是否认识《基本法》。他在发言中还批评香港特首林郑月娥带头指香港无“三权分立”，令国际社会对香港的法治存有疑问。

对此，叶刘淑仪则反驳称，香港只有权力制衡，从来没有三权分立。她续称，连英国也没有三权分立，英国在97年前想向港人“洗脑”称香港有三权分立只是“茅招”。她还批评郭荣铿乱讲，并要求官员要经常公开讲“香港没有三权分立”。她表示，非常钦佩贺知义的法律基础，“并称因为他是苏格兰人，他是读Roman Law（罗马法律），苏格兰的法律是Roman Law，我看这间房只有一个人在苏格兰读过书，那个就是我，我roommate（室友）就是读Roman Law。”

对此，民主派公民党议员杨岳桥表示，官方97年在7月1日有文件曾指出香港是三权分立， 反问港府是否会教导贺知义法官“香港是没有三权分立”？另就有建制派人士建议通过司法教育学院，教外籍法官如何阅读香港的宪法，民主党议员涂谨申则质疑港府是想安排海外法官到中央党校接受培训，郭荣铿并提出代表法律界极力反对这个建议，指若有关法官不适合任终院的非常任法官，他们根本不会获得考虑和推荐。