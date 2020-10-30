蚂蚁集团港股IPO获近155万人认购 冻结资金超过1.3万亿元

自香港方面消息，蚂蚁集团港股10月30日截止认购，据市场消息，蚂蚁集团首次上市（IPO）最终获155万人认购，冻结资金超过1.3万亿元。

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据香港电台10月30日报道，蚂蚁集团H股星期五中午截止认购。市场消息指，参与认购人数及冻结资金均破纪录。消息称，公开认购人数近155万人，超过2006年中国工商银行近100万人认购记录，冻结资金近1.3万亿港元，打破上月上市的农夫山泉冻资逾6700亿元纪录，超额认购约390倍。

根据蚂蚁集团在香港交易所官网公布的招股书显示，招股日期截至当地时间30日中午，预计11月5日在港交所挂牌上市。香港上市发行价格定位每股80.00港元。阿里巴巴集团创始人马云在上周六表示，蚂蚁集团的IPO定价已于上周五晚在上海确定。他称，“这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”

据消息人士透露称，蚂蚁集团在香港和上海两地上市的筹资规模约为350亿美元，这将超过沙特阿美去年12月294亿美元的募资纪录，有望成为全球最大规模的IPO。蚂蚁集团是阿里巴巴集团的关联公司。