从中国来港免检者染疫 疑为中联办人员 港府坚持免检安排没问题

香港现有33类人士经中国内地、澳门和台湾入境香港可获豁免检疫，而一名新近确诊武汉肺炎的44岁男子，即属获豁免人士，料是中央政府驻港联络办公室人员，曾谎称没有离开香港，但实际有到深圳。食物及卫生局长陈肇始表示，仍在追踪患者染疫源头，但他是在潜伏期外往返深圳，故列为本地个案，而中国内地疫情非常稳定，认为豁免安排没有问题，但她拒绝回应患者是否有违例谎报资料又或会否对他采取执法行动。

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香港昨(30日)新增7宗武肺确诊个案，令确诊人数增至5320人。新增患者中，6宗为输入个案，余下一宗为本地个案，感染源头不明，根据卫生防护中心资料，44岁男患者报住的北角地址，是中联办员工宿舍，而其工作的上环信德中心西座楼层，亦是中联办物业。中心传染病处主任张竹君在记者会交代时指出，患者于本月27日发病，于潜伏期间曾与朋友在体育馆打羽毛球，亦曾与朋友到港岛柏架山行山，期间有部分时间没有戴上口罩；另他饭后会在公司茶水间漱口，与他同一小组或曾共享茶水间的同事及朋友均要检疫。

张竹君称，患者所属公司有为员工定期做检测。当被问及患者是否曾到中国内地及是否为获豁免人士时，张竹君表示，根据中心资料，患者由农历新年至今没有离开过香港。

但到了晚上，防护中心发布补充资料，指上述患者9月底至10月初曾到访深圳，并于本月6日经深圳湾口岸以豁免人士身分回港，而在9日的病毒检测结果为阴性。中心确认，患者在潜伏期间，即本月13至26日没有离港。

呼吸系统专科医生梁子超认为，以患者发病时间之长和深圳小区感染风险不高的情况估计，患者在香港染疫的可能性较大。但他表示，若豁免检疫者入境时不用验病毒有一定风险，因为旅客感染的风险较其他人高，建议免检人士即使经陆路回港，入境时亦应留样本进行检测。

不过，食卫局长陈肇始今早在电台节目表示，上述患者是在潜伏期以外的时间往返内地，加上中国的疫情非常稳定，豁免安排并无问题，亦不会因为今次个案而却步。

她又说，会如期由下月起，让居于大湾区的港人入境香港时豁免接受14天的强制检疫，但由于人数众多，不能让他们同时返港，初时会设置配额。