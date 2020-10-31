老旧F-5E坠海台军决定志航基地33架教练机三年内汰换完毕

台湾空军周四表示，一名飞行员在常规训练中丧生，这是三个月以来的第二起此类事件。

台湾一架F-5E单座战机29日上午从台东志航基地起飞两分钟后，疑似右侧发动机失效，通报塔台后即坠海，飞官朱冠甍跳伞，但因头部重创送医不治。他的母亲悲伤地说，朱冠甍早已告诉她，机龄四十年的F-5E早晚会出问题，强烈批评军方。台湾国防部长严德发昨天前往台东悼念时公开表示，三年内将把台东志航基地的33架F-5系列战机全部汰换。

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台东目击民众说，这架战机飞得不高，感觉升不上去，之后就从海面上往下掉；志航基地跑道尾端的居民说，看到飞机起飞时，「机尾有起火」。

殉职的飞官朱冠甍，今年29岁，是今年台湾第15名殉职的国军官兵。飞机失事后，台湾空军将F-5E和F-5F所有战机全面停飞，展开详细检查。

严德发表示，国防部在今年新一代教练机出厂后，原本要分两阶段汰换教练机，包括高雄冈山及台东志航基地，目前国防部决定优先汰换志航33架教练机，明年启动，三年内汰换完毕，已要求自行研发制造新一代教练机的汉翔公司加速作业。至于失事飞机的打捞作业，目前除了动用海军猎雷舰，也委托民间「全日仪公司」协助，尽速打捞。

台湾空军参谋长黄志伟表示，「国机国造」政策，建案期程并没有改变，原本计划就在是2017年完成合约签署、2026年完成「勇鹰」66架交机；建案过程中经历政党轮替与交接，但没有任何改变。

台湾专门研发制造军机的汉翔公司也发出声明表示，教练机的汰换，如果采用外购计划，也同样在2026年才能把所有新飞机交齐，与国机国造的计划相同，并没有外界所称，因为F-5战机汰换计划延迟，导致继续使用老旧教练机的情况。#