老舊F-5E墜海台軍決定志航基地33架教練機三年內汰換完畢

台灣空軍周四表示，一名飛行員在常規訓練中喪生，這是三個月以來的第二起此類事件。

台灣一架F-5E單座戰機29日上午從台東志航基地起飛兩分鐘後，疑似右側發動機失效，通報塔台後即墜海，飛官朱冠甍跳傘，但因頭部重創送醫不治。他的母親悲傷地說，朱冠甍早已告訴她，機齡四十年的F-5E早晚會出問題，強烈批評軍方。台灣國防部長嚴德發昨天前往台東悼念時公開表示，三年內將把台東志航基地的33架F-5系列戰機全部汰換。

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台東目擊民眾說，這架戰機飛得不高，感覺升不上去，之後就從海面上往下掉；志航基地跑道尾端的居民說，看到飛機起飛時，「機尾有起火」。

殉職的飛官朱冠甍，今年29歲，是今年台灣第15名殉職的國軍官兵。飛機失事後，台灣空軍將F-5E和F-5F所有戰機全面停飛，展開詳細檢查。

嚴德發表示，國防部在今年新一代教練機出廠後，原本要分兩階段汰換教練機，包括高雄岡山及台東志航基地，目前國防部決定優先汰換志航33架教練機，明年啟動，三年內汰換完畢，已要求自行研發製造新一代教練機的漢翔公司加速作業。至於失事飛機的打撈作業，目前除了動用海軍獵雷艦，也委託民間「全日儀公司」協助，儘速打撈。

台灣空軍參謀長黃志偉表示，「國機國造」政策，建案期程並沒有改變，原本計畫就在是2017年完成合約簽署、2026年完成「勇鷹」66架交機；建案過程中經歷政黨輪替與交接，但沒有任何改變。

台灣專門研發製造軍機的漢翔公司也發出聲明表示，教練機的汰換，如果採用外購計畫，也同樣在2026年才能把所有新飛機交齊，與國機國造的計畫相同，並沒有外界所稱，因為F-5戰機汰換計畫延遲，導致繼續使用老舊教練機的情況。#