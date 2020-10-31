蔡英文：深化与美国两党及台美关系 愿在对等尊严下，促成两岸对话

自台北方面消息，台湾总统蔡英文10月31日召开国安高层会议，并就台美关系和两岸关系等重要议题作出发言。她表示，无论美国大选结果如何，持续深化与美国共和党及民主党关系，争取美国跨党派持续对民主台湾的一致支持，就是推动台美关xi发展的首要目标。她还谈到，愿在符合对等尊严的原则下，共同促成海峡两岸之间有意义的对话。

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据中央社报导，蔡英文在当天上午召开国安高层会议，就中国军事威胁与区域安全、持续深化台美关系、稳定两岸关系、台湾政经稳定及安全、未来经济发展等5个面向作出发言。针对持续深化美台关系问题，她指出，近期以来，台湾得到美国主流民意，以及朝野政党的一致支持。美国国会已经通过《台湾旅行法》、《台北法案》、《台湾保证法》等多项法案；美国行政当局也有多位高层官员访台，并通过多次军售案。她指，台美关系的进展，台湾人民有目共睹。她强调，台美关系是台湾外交工作的重中之重，无论选举结果为何，持续深化与美国共和党及民主党之关系，争取美国跨党派持续对民主台湾的一致支持，就是推动台美关系发展的首要目标。

蔡英文说，台湾和美国是理念和价值的同盟，相信未来台美关系会在既有互动合作的基础上，持续巩固深化，不会受到任何变数的影响。另就大陆军事威胁问题，她指出，这段时间，中国解放军在台海、南海乃至东海日益频密的军事活动，对区域安全情势已造成冲击，作为区域一员，台湾将持续善尽责任。她表示，“证诸历史，示弱退让从不会带来和平，只有坚实的防卫决心和实力，才能捍卫家园。”

蔡英文称，对于近期以来共军在区域间的军事作为，台国防部、国安会应妥为掌握，并针对各种可能的威胁风险缜密评估，务必有万全准备。她说，“我国也将持续强化防卫战力的现代化，提升不对称战力、推动国防自主，以及后备动员制度改革，以因应对岸军事扩张及挑衅。”在稳定两岸关系上，蔡英文重申，维持两岸关系的稳定，是两岸共同的利益。双方应本于相互尊重、善意理解的态度，共同讨论和平相处之道、共存之方。她说，“我们愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成两岸之间有意义的对话；希望北京当局也能负起相对的责任，及早促其实现。”

另对台湾政经稳定及安全问题，蔡英文指出，为避免外在因素影响治安与社会秩序，海巡署、警政署等相关部门，应确实做好维护社会治安、防范虚假信息散布、强化基础设施安全防护等工作，有力维护台湾民主制度与自由生活的方式。而就台湾未来经济发展，蔡英文表示，台财经部会要特别注意美国总统大选后金融市场及经济情势的变化，并加强落实对受疫情影响产业的纾困措施，重大投资计划及基础建设计划要加速推动，以强化经济应变能力。