黎智英私人助理卷入美选战 美媒称《苹果》委制报告指拜登之子与中共有联系 《苹果》和黎否认

美国大选民主党总统候选人拜登的选情受其儿子亨特「硬盘门」事件影响，美国全国广播公司（NBC）报道，为抹黑亨特及上述事件奠定基础的，是一份个多月前在美国极右网站流传、指控亨特跟中共有可疑联系的报告，但负责撰写报告的分析员身分实属虚构，而委托撰写这份报告的，是香港的《苹果日报》。《苹果》和创办人黎智英否认曾经委托任何人撰写报告，对事件毫不知情；而黎的私人助理Mark Simon则承认，是他以私人名义资助有份参与报告的学者进行「背景调查」，并非撰写报告，黎氏亦不知情。他其后深夜辞职，以示负责。

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美国广播公司昨(30日)晨发表报道后，与黎智英私交甚笃的Mark Simon中午已向网媒众新闻承认，他是以私人名义，以1万美元委托美国学者包定(Christopher Balding)在半年内对亨特和相关人士进行调查和资料搜集，「翻查公司文件、追踪电话登记及汽车登记」等，而对方提供的，只是公开信息。他强调，委托与《苹果日报》无关，而资金虽然来自黎智英的私人公司，但黎并不知情。他深夜在社交平台「推特」发帖，宣布辞职，表示没有想到处理大部分属公开数据的报告会酿成错误，向黎智英及壹传媒致歉。他声言，辞职不是顶罪，是承担责任。

而在下午，壹传媒集团执行主席黎智英在推特发帖和录制片段向员工解释，指自己被《苹果》查问时才知晓此事，指他和《苹果日报》均与报告无关，对事件毫不知情，但相信现时说不知道也没有人相信，自言事件已损害了他的诚信。他现在得知，他的助手Mark Simon曾用他私人公司的资金支持有关调查的开支，但1万美元的金额，根本毋须他批准。

根据NBC题为《一个虚构人物如何为泛滥成灾的亨特.拜登阴谋奠定基础》的报道，《纽约邮报》根据亨特交来维修的计算机硬盘而指亨特与俄罗斯和中共有可疑联系之前一个多月，美国多个右翼网站已广泛流传一份64页的情报文件，指亨特与中国有生意往来，藉此「毫无根据地指控拜登受惠于中国政府」，但该情报文件的出处：推特上一间名为「台风调查」（Typhoon Investigations）的情报公司和署名瑞士安全分析师阿斯本（Martin Aspen）的作者均非真有其人，照片亦是合成制作。报道质疑右翼散播这份文件是抹黑亨特及损害拜登竞选的动作之一，是为右翼企图利用涉及亨特的阴谋论炮制十月惊奇「奠定基础」。

经NBC追查，发现上述文件早期由美国学者包定引述，包定向NBC承认，由于报告主要执笔人担心人身安全和职业风险，要求匿名，故此虚构阿斯本的名字。但他强调，报告内容是真确的。而他亦有撰写报告的「小部分」，并参与准备和评估工作。

报道引述包定称，文件是「由《苹果日报》委托」制作，而经NBC查询，「《苹果日报》一名发言人确认，曾就文件与包定合作」。

香港和台湾的《苹果日报》昨午先后发声明，否认曾委托任何人制作上述文件，亦没有收过NBC查询。台湾《苹果日报》声明进一步指出，在两个月前收到NBC所指文件，但报道引用的内容「都经过重新查核」。《苹果》要求NBC尽快澄清。

另外，Mark Simon向众新闻承认，与包定一起调查的，尚有一名身处澳洲的人负责资料搜集，但由于该人有家人在中国，不会披露其身分。他又说，本月知悉包定以虚构身分及情报咨询公司发表该份报告，认同手法有问题，但坚称，报告和《苹果》报道的内容均没错误。

包定本人在NBC报道后在推特上澄清，他当时回复NBC是《苹果日报》付款给他做「背景资料搜集」时订明，这资料不作引述报道(off the record)。但他重申，相信报告准确，报告是基于公司纪录和IPO招股说明书等文件，绝非「阴谋论」，反而指控主流传媒拒绝调查拜登与中国的联系。