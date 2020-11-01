台湾同志游行13万人参与 蔡英文：盼相爱包容成每天关键字

2020年第十八届台湾同志大游行10月31日在台北街头登场，虽然受到疫情影响，但主办单位估计仍有13万人当天参与。对此，台湾总统蔡英文通过脸书表示，“相爱、包容、更好的台湾不只是今天的关键字，也希望是每一天的关键字”。她说，“让我们为此来努力！”

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据悉，今年台湾同志游行的主题诉求是“成人之美”，诉求在同性婚姻合法化后有诸多平权问题待法制化。受到新冠肺炎影响，全球各地的同志游行活动也大多因疫情原因取消，作为亚洲唯一立法通过同婚的台湾，当天游行的主办单位表示，这一游行可能是今年地表最大的同志游行。

此外，台湾监察院长陈菊同样在脸书上写道，“2019年5月17日，立法院通过了‘司法院释字第748号解释施行法’，并在同年5月24日施行上路，台湾成为婚姻平权的国家。” 陈菊说，但他们知道，这仅只是第一步，未来还有很长的路要走。她表示，将继续推动人权相关工作，让台湾人权更加落实，让人人都能平等、自由、自在、尊重彼此的不同，有尊严的活在这块土地上。

陈菊说，“因为，相爱是人权。”台行政院长苏贞昌亦称，同婚专法施行超过一年，“爸爸还是叫爸爸、妈妈还是叫妈妈，家庭价值没有消失”。他说，“在蔓延全球的疫情中，需要无私的爱包容不同，台湾才会更进步。”

蓝营方面，国民党主席江启臣星期日在受访时针对有声音批评他不敢参加同志游行以表支持，他对此回应表示，相信去同志游行“比的不是敢不敢，而是比尊重！”他强调台湾是多元社会包容与尊重，“这才是最可贵的价值”。