世卫大会11月9日复会 欧洲百名议员政要再为台湾与会发声

世卫大会（WHA）11月9日复会，并将处理台湾参与提案。台湾再次争取以观察员身分出席。日前欧洲共106名议员及政要发出信函，敦促世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀请台湾参加今年的世卫大会（WHA）。

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世界卫生大会是世卫的最高决策机构，通常在每年5月举行。在今年的会议上，共有14国提案要求将台湾参与世卫列入议程，但议程因疫情有所缩减，大会主席当时裁定：将该提案延至复会时再讨论。

最新世界卫生大会会议，将于11月9～14日复会，处理台湾相关提案将先经总务委员会审议，决定是否向大会建议列入议程，再送往大会决议。

11月1日，台湾外交部再次呼吁世卫组织正视台湾人民参与权利，完整接纳台湾参与包括防疫在内所有会议、机制及活动，台湾也将争取以观察员身分出席WHA。

今年10月22日到29日期间，欧洲共106名议员及政要发出信函，敦促世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀台参加今年世界卫生大会（WHA）。

据台湾媒体报道：分别领衔联名致函谭德塞的欧洲国家议员政要的国家有：波兰国会友台小组主席安佐（Waldemar Andzel）、匈牙利国会友台小组主席逖巴（Istvan Tiba）、斯洛伐克国会友台小组主席欧舒斯基（Peter Osusky），捷克国会众议院友台小组主席班达（Marek Benda），立陶宛国会友台小组主席史金达（Gintaras Steponavicius）、拉脱维亚国会友台小组主席武展司（Janis Vucans）、爱沙尼亚国会友台小组主席拉凯勒（Kalle Laanet）。

他们再度联名致函谭德塞，支持台湾参与WHO，并强调指出，台湾在遏制新冠病毒传播上相当成功，台湾必须加入世卫组织。将台湾及其2300万人口排除在世界性机构之外，将是对人权的侵犯，也无益于全球抗击这一流行病的努力。

此前，美日加英法德澳新西兰等国，皆以外交照会敦促世卫组织让台湾参与世界卫生大会（WHA）。在5月份世卫大会开幕前夕，共有303位法国、英国、意大利、德国、西班牙、芬兰、波兰及台湾政治和医疗科学界重要人物，将声援台湾的连署书寄给谭德塞。

今年5月世卫大会因新冠疫情，首度改为视讯精简型会议，并决议延至秋季复会。世卫近日公告：10月5、6日举行特别执行委员会议。世卫大会预定11月9日至14日复会，但尚未决定以实体或视讯会议形式举行。