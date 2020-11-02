世衛大會11月9日復會 歐洲百名議員政要再為台灣與會發聲

世衛大會（WHA）11月9日復會，並將處理台灣參與提案。台灣再次爭取以觀察員身分出席。日前歐洲共106名議員及政要發出信函，敦促世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣參加今年的世衛大會（WHA）。

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世界衛生大會是世衛的最高決策機構，通常在每年5月舉行。在今年的會議上，共有14國提案要求將台灣參與世衛列入議程，但議程因疫情有所縮減，大會主席當時裁定：將該提案延至復會時再討論。

最新世界衛生大會會議，將於11月9～14日復會，處理台灣相關提案將先經總務委員會審議，決定是否向大會建議列入議程，再送往大會決議。

11月1日，台灣外交部再次呼籲世衛組織正視台灣人民參與權利，完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動，台灣也將爭取以觀察員身分出席WHA。

今年10月22日到29日期間，歐洲共106名議員及政要發出信函，敦促世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀台參加今年世界衛生大會（WHA）。

據台灣媒體報道：分別領銜聯名致函譚德塞的歐洲國家議員政要的國家有：波蘭國會友台小組主席安佐（Waldemar Andzel）、匈牙利國會友台小組主席逖巴（Istvan Tiba）、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky），捷克國會眾議院友台小組主席班達（Marek Benda），立陶宛國會友台小組主席史金達（Gintaras Steponavicius）、拉脫維亞國會友台小組主席武展司（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席拉凱勒（Kalle Laanet）。

他們再度聯名致函譚德塞，支持台灣參與WHO，並強調指出，台灣在遏制新冠病毒傳播上相當成功，台灣必須加入世衛組織。將台灣及其2300萬人口排除在世界性機構之外，將是對人權的侵犯，也無益於全球抗擊這一流行病的努力。

此前，美日加英法德澳新西蘭等國，皆以外交照會敦促世衛組織讓台灣參與世界衛生大會（WHA）。在5月份世衛大會開幕前夕，共有303位法國、英國、意大利、德國、西班牙、芬蘭、波蘭及台灣政治和醫療科學界重要人物，將聲援台灣的連署書寄給譚德塞。

今年5月世衛大會因新冠疫情，首度改為視訊精簡型會議，並決議延至秋季復會。世衛近日公告：10月5、6日舉行特別執行委員會議。世衛大會預定11月9日至14日復會，但尚未決定以實體或視訊會議形式舉行。