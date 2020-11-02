大陆一女在港确诊新冠 曾接触23警 多人需隔离

11月1日，香港新增7例新冠病毒确诊病例，其中有一例是本土病例。该病例是一名42岁非法入境的大陆女子。该女子在警察扫黄时被拘捕，有23名警察与其接触过，其中4人为密切接触者。此外，至少还有十多人被列为密切接触者。

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据香港《苹果日报》11月2日的报导，香港卫生防护中心传染病处主任张竹君11月1日在记者会上表示，香港新增7例新冠病毒确诊病例，其中有一例是一名42岁的大陆女子。

这名大陆女子是8月中到达香港的，一直居住在旺角塘尾道206号东方泛达酒店，她自称没有外出；10月28日，警方在一次行动中抓捕了她，并送往旺角警署扣留；10月30日，该女子被转到青山湾入境事务中心，数小时后又被转往马头角羁留中心，当天该女子出现症状，喉痛疼痛，经检测被确诊。

张竹君称，该女子在酒店时很可能已经感染了。

报导指，10月28日，该女子是在警方“扫黄行动”中被捕。当时警方分别在花园街97号及塘尾道206号拘捕六名大陆女子（年龄在24岁至42岁间），涉嫌非法入境。

香港警方于11月1日晚间在脸书通报说，该大陆女子于10月28日至30日被拘留在旺角警署，有23名警察曾与她接触，其中4人被列为密切接触者，需要接受隔离检疫。

除了旺角警署警察，马头角羁留中心、青山湾入境事务中心、旺角警署被拘留的人士，以及部分曾为她搜身及带她冲凉的工作人员，均被列为密切接触者，至少有十多人需要被隔离检疫。

此外，香港11月1日新增的另外6例确诊病例，均是境外移入，分别由印尼、菲律宾、土耳其、英国及迪拜经土耳其进入香港。

截至目前，香港累计确诊病例达5331人。