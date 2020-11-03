制作7.21元朗事件节目 港台《铿锵集》编导被警方拘捕

曾参与香港电台去年及今年两集《铿锵集》元朗 7.21 专题节目制作的该台编导蔡玉玲，11月3日被警察上门拘捕。x'g媒体报导称，蔡玉玲的被捕与港警针对采访7.21 事件查阅车牌的过程有关。

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据立场新闻报导，港台《铿锵集》分别在去年7月底和今年7月中，播出两集和元朗 7.21 白衣人袭击市民有关的专题《元朗黑夜》和《谁主真相》，整理了大量事发当日的闭路电视片段，显示警方在当日下午已多次在白衣人聚集的地方巡视。《谁主真相》更揭发有怀疑手持委任证的便衣警员，当晚早在凤攸北街徘徊，目睹大批白衣人手持武器聚集却没有任何行动。据悉，两集节目该台编导蔡玉玲都有参与。

报导指，蔡玉玲被捕的案件由新界北重案组负责调查。去年 7 月 21 日当晚带队搜查南边围时声称，没有见到有人持械的警司游乃强，去年 10 月调任新界北总区，该总区重案组亦归他管辖。另据有线电视报导，蔡玉玲在《7.21 谁主真相》节目查阅车主资料时，被指涉嫌不正当使用资料违反《道路交通条例》。香港NOW台则引消息指，她制作的《7.21 谁主真相》根据车牌查阅车主资料，被指作出虚假陈述。

据了解，蔡玉玲是香港电台节目制作人员工会前主席。对于她被捕的事件，港台节目制作人员工会表示不满，并指警方至今仍未公开交代突然上门拘捕的原因，只见媒体引述“消息”报道，令人质疑警方再次以消息人士身份“放料”。工会还批评警方高调拘捕，已引起寒蝉效应，而该案由新界北总区重案组调查则被指“更加讽刺”，令人质疑今次拘捕行动与《铿锵集：7.21谁主真相》调查报道有关。

此外，港台机构传讯及节目标准组总监伍曼仪会见记者时亦确认事件，说是蔡玉玲本人通知同事自己被捕。但她表示，在未了解清楚情况前不宜评论，亦没评论事件会否打击港台员工士气。她介绍称，只是刚刚联络到协助蔡玉玲的同事，当下会先集中提供包括法律在内的援助。

同就这一事件，香港电台广播处长梁家荣表示，关心同事被捕会否对香港电台新闻工作有非常大影响，会否出现寒蝉效应。他星期二下午被记者追问时表示，仍在了解事件，尚不清楚相关罪名及涉及的事件，管方正尝试提供协助，但目前联络不到蔡玉玲。被问到记者因采访被捕是否罕见，梁家荣形容今次事件确是少有，新闻工作者确会担心，指若被捕控罪涉及采访或搜集资料，整个新闻界都应该认真看待事件。

被记者问到会否要求其他员工暂时停止类似的调查报道，梁家荣反问为何要停，指暂停每一项工作都要有原因。对于今次事件是否针对港台，梁家荣说，不可以这样说，任何事也要讲证据，如果案件已进入司法程序，也不应评论，但担心是必然的。至于会否担心会否来搜查港台，他说，警方采取任何行动会有理由。

另据《明报》报导，民主党立法会议员林卓廷称，曾致电港台负责7．21事件报道的记者，对方确认蔡玉玲被捕，并称是与7．21事件报道相关。林卓廷表示，7．21事件是非黑白非常清楚，传媒有天职追查事件来龙去脉，不应受任何威吓、压力，批评警方做法会对传媒造成寒蝉效应。他还批评指，警方不拘捕7．21事件中多名在逃的白衣人，却拘捕追查真相的记者，十分荒谬。他希望蔡玉玲尽快获释，又强烈要求警方尽快交代理据。

曾任记者的立法会议员毛孟静亦称，对该事件感到“非常非常吃惊”，记忆所及未曾有记者因此类罪名被捕。对于消息称，蔡玉玲涉虚假陈述，她表示“摸不着头脑”，质疑当局有意打击新闻自由，批评警方有意“吓窒”普通记者，会忧虑报道新闻时或有问题、警方会否上门拘捕。她还批评gai事件“百分百针对港台”、“灭港台之心不死”。