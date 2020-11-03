加总领事：如有必要，已作好从香港大规模撤侨计划

加拿大驻港澳总领事南杰瑞（Jeff Nankivell）近日在出席国会听证会时表示，加拿大政府已经制定了详尽的计划，“如果有必要，会从香港大规模撤侨”。他还指出，如有香港社运人士试图向领事馆寻求庇护，则无法帮助他们。

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目前加中关系因华为孟晚舟案等系列事件趋于紧张，中国驻加拿大大使丛培武还在10月15日警告渥太华接收香港难民，并向媒体称，“如果加方真正关心香港的稳定和繁荣，真正关心在港30万加拿大护照持有者的健康与安全以及大量在港经营的加拿大公司利益，就应该支持为打击暴力犯罪所做的努力。”他的发言随后也引发了加国政界的强烈关注和不少批评声音的出现。

据加拿大《环球邮报》星期一报导指，南杰瑞在最新接受加拿大众议院加中关系特别委员会质询时表示，如果有需要，加拿大已准备好撤侨。他说，“我们确实有详细的计划，我们有可用的资源以覆盖一系列情况，直到并包括需要将大量的加拿大人紧急离境的情况出现。”他说，根据情况需求，加拿大还有“计划引入其他资源”。

不过，南杰瑞指出，“现在看来，出现那种极端情况的可能性很低，但我们的工作就是为最极端的情况作计划。”报导指，试图逃离的香港人面临的一个问题是，应对新冠疫情的旅行限制使他们无法登上飞往加拿大的飞机。而在疫情暴发之前，他们可以以游客身份前往加拿大，并在抵达后请求庇护。当被议员们问及是否会在加拿大驻香港总领馆接待寻求庇护的港人问题时，他给予了手足无措的答复。

南杰瑞说，“加拿大的对外政策与其他大多数国家类似，我们的外交使团、包括领事馆，不会在我们的办公地接受在本国境内提出庇护人的申请。”他指出，目前还没有寻求庇护者到当地的领事馆向加方提出申请，但如果有寻求庇护者提出申请，“我们会向他们提供有关加拿大系统如何运作的信息，但我们无法欢迎他们入内”。南杰瑞称，希望申请难民身份的人可以在第三国提出申请。但他承认，香港的出境管制可能会阻碍一些港人离境的努力。