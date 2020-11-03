製作7.21元朗事件節目 港台《鏗鏘集》編導被警方拘捕

曾參與香港電台去年及今年兩集《鏗鏘集》元朗 7.21 專題節目製作的該台編導蔡玉玲，11月3日被警察上門拘捕。香港媒體報導稱，蔡玉玲的被捕與港警針對採訪7.21 事件查閱車牌的過程有關。

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據立場新聞報導，港台《鏗鏘集》分別在去年7月底和今年7月中，播出兩集和元朗 7.21 白衣人襲擊市民有關的專題《元朗黑夜》和《誰主真相》，整理了大量事發當日的閉路電視片段，顯示警方在當日下午已多次在白衣人聚集的地方巡視。《誰主真相》更揭發有懷疑手持委任證的便衣警員，當晚早在鳳攸北街徘徊，目睹大批白衣人手持武器聚集卻沒有任何行動。據悉，兩集節目該台編導蔡玉玲都有參與。

報導指，蔡玉玲被捕的案件由新界北重案組負責調查。去年 7 月 21 日當晚帶隊搜查南邊圍時聲稱，沒有見到有人持械的警司游乃強，去年 10 月調任新界北總區，該總區重案組亦歸他管轄。另據有線電視報導，蔡玉玲在《7.21 誰主真相》節目查閱車主資料時，被指涉嫌不正當使用資料違反《道路交通條例》。香港NOW台則引消息指，她製作的《7.21 誰主真相》根據車牌查閱車主資料，被指作出虛假陳述。

據了解，蔡玉玲是香港電台節目製作人員工會前主席。對於她被捕的事件，港台節目製作人員工會表示不滿，並指警方至今仍未公開交代突然上門拘捕的原因，只見媒體引述“消息”報道，令人質疑警方再次以消息人士身份“放料”。工會還批評警方高調拘捕，已引起寒蟬效應，而該案由新界北總區重案組調查則被指“更加諷刺”，令人質疑今次拘捕行動與《鏗鏘集：7.21誰主真相》調查報道有關。

此外，港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀會見記者時亦確認事件，說是蔡玉玲本人通知同事自己被捕。但她表示，在未了解清楚情況前不宜評論，亦沒評論事件會否打擊港台員工士氣。她介紹稱，只是剛剛聯絡到協助蔡玉玲的同事，當下會先集中提供包括法律在內的援助。

同就這一事件，香港電台廣播處長梁家榮表示，關心同事被捕會否對香港電台新聞工作有非常大影響，會否出現寒蟬效應。他星期二下午被記者追問時表示，仍在了解事件，尚不清楚相關罪名及涉及的事件，管方正嘗試提供協助，但目前聯絡不到蔡玉玲。被問到記者因採訪被捕是否罕見，梁家榮形容今次事件確是少有，新聞工作者確會擔心，指若被捕控罪涉及採訪或搜集資料，整個新聞界都應該認真看待事件。

被記者問到會否要求其他員工暫時停止類似的調查報道，梁家榮反問為何要停，指暫停每一項工作都要有原因。對於今次事件是否針對港台，梁家榮說，不可以這樣說，任何事也要講證據，如果案件已進入司法程序，也不應評論，但擔心是必然的。至於會否擔心會否來搜查港台，他說，警方採取任何行動會有理由。

另據《明報》報導，民主黨立法會議員林卓廷稱，曾致電港台負責7．21事件報道的記者，對方確認蔡玉玲被捕，並稱是與7．21事件報道相關。林卓廷表示，7．21事件是非黑白非常清楚，傳媒有天職追查事件來龍去脈，不應受任何威嚇、壓力，批評警方做法會對傳媒造成寒蟬效應。他還批評指，警方不拘捕7．21事件中多名在逃的白衣人，卻拘捕追查真相的記者，十分荒謬。他希望蔡玉玲儘快獲釋，又強烈要求警方儘快交代理據。

曾任記者的立法會議員毛孟靜亦稱，對該事件感到“非常非常吃驚”，記憶所及未曾有記者因此類罪名被捕。對於消息稱，蔡玉玲涉虛假陳述，她表示“摸不着頭腦”，質疑當局有意打擊新聞自由，批評警方有意“嚇窒”普通記者，會憂慮報道新聞時或有問題、警方會否上門拘捕。她還批評gai事件“百分百針對港台”、“滅港台之心不死”。