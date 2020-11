欧洲25国644位议员致函谭德塞支持台湾参加世卫大会

欧洲挺台力道前所未见, 据台湾外交部5日的新闻稿: 欧洲有共计25国、644位国会及欧洲议会议员5日联名致函世界卫生组织(WHO)秘书长谭德塞,支持台湾参与11月复会的世卫大会(WHA)。受全球疫情影响,第73届世卫大会今年5月决定举行秋季复会,预定日期为11月9日。

广告 继续浏览后续

中央社报道说:联名信函高度肯定台湾的防疫成果,提到将台湾排除于世卫之外是不公平、并对全球疾病防治造成危险缺口。联名函吁请谭德塞落实自己提出的“若不能人人安全,就无人安全(No one is safe until everyone is safe)的目标,邀请台湾以观察员身分参与世卫大会,并将台湾完全纳入世卫的会议、机制及活动,以符合各方利益。

该联名函由欧洲议会、英国、德国、法国、意大利、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典及比利时等各国国会友台小组主席组成的“福尔摩沙俱乐部”(Formosa Club)领衔,参与联名信的共有25国、644位各国国会及欧洲议会议员。

这25个国家是:奥地利、比利时、克罗地亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛维尼亚、西班牙、瑞典、英国、瑞士、挪威及冰岛。

联名函并知会欧盟执行委员会主席范德赖恩(Ursula von der Leyen)及欧盟外交暨安全政策高级代表波瑞尔(Josep Borrell)。

台湾外交部指出,全欧高达644位跨国、跨党派议员一致发声支持台湾参与WHO,这是国际社会广大民意的具体展现。外交部感谢欧洲众多理念相近伙伴以前所未有力道展现对台湾的高度支持。

台湾外交部表示,此联名函是近日波罗的海三国及「中欧四国集团」(Visegrad Group, V4)超过百位国会议员及政要联名致函谭德塞后,欧洲国家新一波的坚定挺台作为。参与连署联名函的包括捷克参议院议长维特齐(Miloš Vystrčil)与副议长霍尼克(Jan Horník)、霍斯卡(Miluše Horská)及众议院副议长菲亚拉(Petr Fiala);欧洲议会德国籍副议长毕尔(Nicola Beer)、芬兰籍副议长郝泰拉(Heidi Hautala)及义大利籍副议长卡司陶多(Fabio Massimo Castaldo)等。