香港电台计划16日起早间新闻前于各频道播国歌

自香港方面消息，香港电台计划自11月16日起，每日早上8时新闻前，于各电台频道播放国歌。

广告 继续浏览后续

据该台报导称，港台机构传讯组总监伍曼仪回覆查询时表示，按照《香港电台约章》，港台的使命包括增加市民对“一国兩制”及其在港实施情况的认识，以及培养市民对公民及国民身分的认同感，她形容播放国歌是“有需要”做的。伍曼仪续指，港台电视部早已如其他电视台一样，在播放新闻前播国歌，现时亦计划在电台频道播放。

此前，曾参与港台去年及今年两集《铿锵集》元朗 7.21 专题节目制作的该台编导蔡玉玲3日被警察上门拘捕，后获准保释候审。蔡玉玲随后向媒体表示，作为记者因进行采访被警方上门拘捕，心情上必然有冲击，但会用平常心看待，希望业界不会因今次事件，影响对新闻工作的信念及热诚。她强调自己多年来一直恪守新闻原则。蔡玉玲称，不揣测警方行动的背后动机，但认为客观效果或令公众对新闻自由有担心和疑虑。她认为今次拘捕，不单涉及个人，也涉及香港电台，以至其他新闻工作者，往后如何从事新闻报道。

香港特首林郑月娥6日在结束访京之行后举行的记者会上回应这一事件称，“法律面前人人平等，当中不存在有选择性执法及检控，并提醒新闻从业员亦要守法。”她称，有关的个案已进入司法程序，现在不方便评论。林郑月娥续指，“香港是个依法办事的地方，法治是本港的根基，法律面前人人平等，当中不存在有选择性执法及检控，认为事件不影响本港新闻自由”。她促请大家放心。她称，香港的新闻自由获得《基本法》保障，当局不会打压新闻自由，同时，新闻从业员亦要守法。

林郑月娥还表示，《港区国安法》起到震慑效果，自法例实施以来，香港恢复稳定，无再发生大型暴力事件。她认为香港在稳定的环境下，能聚焦经济发展和改善民生。此前，美国国务院对蔡玉玲被捕事件深表关切，“促请中国共产党及他们在香港的代理人停止破坏新闻自由”。多个当地的新闻组织亦举行记者会，抗议警方借拘捕记者无理打压新闻自由，侵扰公众利益。