港台后，又有香港两电台宣布将每天播放国歌

香港电台11月6日宣布，自 16日起，每天上午8时新闻节目前，于各频道播放国歌，以此培养市民对公民及国民身分的认同感。最新消息指，香港商业电台、新城电台7日也宣布将采取相同措施。

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据香港商业电台星期六报导指，该电台及香港电台由本月中起实施相关措施，新城电台则未敲定实施日期。商业电台表示，是按既定政府宣传声带（API）机制而播放。香港电台机构传讯组总监伍曼仪曾解释称，日前一次例会上，有提出相关计划，是为了配合及履行《香港电台约章》提出的使命，包括增加市民对“一国两制”的认识，以及培养市民的公民及国民身份认同。伍曼仪续称，有如其他电视台的做法，港台电视部早已有安排每日播国歌的时段。

另据立场新闻报导，港府发言人在回覆查询时表示，《国歌条例》生效后，持牌声音广播机构会透过既定的政府宣传声带（API）机制播国歌，港台亦采取相同做法。发言人补充说，民政事务局辖下的公民教育委员会已制作好新一辑国歌电视宣传短片、电台宣传声带，“在内容上反映国家包括香港的最新发展”，预计 11 月中全面推出。

港府发言人称，公民教育委员会致力在学校以外向公众推广公民教育，包括提升国民身分认同，自 2006 年开始便无间断地制作以国歌为主题的政府宣传短片，作为推广方泓之一。发言人强调，制作新一辑短片及声带只是“更新”，取代自 2006 年使用的宣传短片及声带，“并无改变一贯的做法。”

港府发言人称，一如其他政府宣传短片或声带的安排，民政事务局正透过政府新闻处落实在不同传媒播放国歌宣传短片或声带，预计新一辑的宣传短片或声带，将于 11 月中推出。另据了解，香港多个电视台目前每天播放《心系家国》系列国歌宣传短片，相关播放安排由 2004 年沿用至今。