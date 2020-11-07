美国再对台军售：保证台海军未来9年弹药需求

自台北方面消息，台湾已经与美国签署了包括舰用弹药等18项的采购案，金额达30亿6540万元新台币。这项采购案预料将可维持各型台海军舰艇弹药未来9年的需求补给量。

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根据“台湾政府电子采购网”的最新公告显示，台湾国防部驻美军事代表团与美国在台协会日前已经签署这项采购案并在11月6日公告，合计新台币30亿6540万元(约合1.07亿美元）。协议自2020年10月20日起，执行到2029年9月底截止。

依照台海军的配置及当地媒体的报导显示，台湾海军除了导弹鱼雷以外，舰艇上各自配备传统弹药武器系统以及反制攻击系统。分别包括有76毫米单管快炮（部分军舰加装2门波佛斯Bofors-L70/40毫米单管快炮）、MK15“方阵”距离武器系统、阿斯洛克反潜火箭（ASROC）和MK36干扰弹发射架等。

据台军方官员说，这项采购案包含的项目均为台海军传统武器所需弹药，包括海军舰炮、舰载“方阵”快炮等所需弹药在内，但不包括鱼雷、导弹等精准弹药在内。因为传统舰用武器弹药演训所用实弹多、需求量大，因此需要定期进行采购补给，以维持战备需求。

美国国务院星期二还批准了一项6亿美元的军售计划，其中包括4架无人驾驶海上巡逻机、海上雷达以及其他为飞机提供支持的硬件。美政府10月21日批准了3笔对台军售的预售计划，其中包括导弹、火炮和传感器，总估值18亿美元。5天后，美国务院又批准了一项价值23.7亿美元的交易，出售100套波音公司制造的“鱼叉”（Harpoon）海岸防御系统。今年早些时候，美方还宣布了另外两项武器销售授权，总额为8亿美元。

对此，研究机构兰德公司（Rand Corp.）的高级分析师德里克·格罗斯曼（Derek Grossman）指出，“现在我们看到的是，武器的销售肯定可以帮助台湾成为堡垒，正所谓，军售可以让台湾变成坚不可摧的堡垒来抵御中国的攻击。”更早前，华盛顿2019年通过了两项对台军售案。其中包括三种独立的武器系统，包括F-16V战斗机和M1A2T主战坦克，总价值约102亿美元。2018年美方批准了一项单笔3.3亿美元的备件销售。特朗普政府在2017年6月给出他上任后，第一笔也是当年唯一一笔总价14.2亿美元的军售。