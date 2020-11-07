馬英九：對“舔共”從來都沒有興趣 強調尊嚴對等

台灣馬英九基金會等機構11月7日舉辦“馬習會”5周年研討會。作為事件親歷者，台灣前總統馬英九表示，期待兩岸都能回到原汁原味的“九二共識”，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成“蔡習會”，重啟被關閉的兩岸和平大橋。針對認為他“舔共”的批評聲音，馬英九調侃道，他的想法經常被人罵“舔共”，並稱，“我對舔共從來都沒有興趣，‘馬習會’中我舔過他了嗎？平起平坐、尊嚴對等，這點我想至少我努力做到了”。

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據中央社報導，在首場探討“馬習會”的意義主題結束後，現場民眾詢問馬英九，為何與中國大陸領導人習近平見面時不去討論新共識？對此，馬英九回應，因為與習近平見面，就是要重新肯定“九二共識”的重要，當然不能另起爐竈，這樣會讓人懷疑是要否定“九二共識”。

馬英九強調，“馬習會”就是再度肯定“九二共識”是雙方共同的政治基礎，也是建立互信的基礎，如果沒有“九二共識”，後面很多東西就會沒有。另就當下促成“蔡習會”的建議，馬英九表示，大陸目前的狀況是，若台灣不接受“九二共識”，當然不考慮，況且陸方的“九二共識”範圍比台灣小很多，“他們只看到‘一個中國’，民進黨則是什麼形式都不接受。”

研討會最後，國民黨大陸事務部主任左正東提問，未來是否可能“馬習二會”，馬英九回應說，目前很不容易，但兩岸不能用軍事解決問題，要走政治途徑謀和。他指，如若“蔡習會”成型是解決海峽危機目前唯一的解決方法，“至於買武器，多找友邦恐怕都不是最好的辦法”。

馬英九稱，這是他一貫的想法，而也因此遭到島內其他的批評聲音，常被人指‘“舔共”，他則回應說，“其實我對舔共從來都沒有興趣，你看‘馬習會’開了，我舔過他一下沒有？”他補充說，“我從來不做這樣的事，而且我們都是平起平坐、尊嚴對等，這點我想至少我努力做到了”。

發言中，馬英九還批評稱，“民進黨為了選票，決定‘選邊站’投入美陸對抗，加碼反陸，使得兩岸敵意升高；誠懇建議，民進黨政府面對當前局勢，必須改變‘選邊站’、‘一面倒’的對美政策，改為與大國等距交往，才能為台灣謀取最大利益。”

針對馬英九當天在會上的發言，台行政院長蘇貞昌表示，“中國軍機、軍艦一再騷擾台、妨礙區域和平，‘不用會什麼會’，最好是‘會’維持區域和平、‘會’照顧人民，其他的會都跟台灣主流民意不符合，不必跟中國大聲唱和。”