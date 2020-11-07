马英九：对“舔共”从来都没有兴趣 强调尊严对等

台湾马英九基金会等机构11月7日举办“马习会”5周年研讨会。作为事件亲历者，台湾前总统马英九表示，期待两岸都能回到原汁原味的“九二共识”，为两岸避战与谋和，甚至能够促成“蔡习会”，重启被关闭的两岸和平大桥。针对认为他“舔共”的批评声音，马英九调侃道，他的想法经常被人骂“舔共”，并称，“我对舔共从来都没有兴趣，‘马习会’中我舔过他了吗？平起平坐、尊严对等，这点我想至少我努力做到了”。

广告 继续浏览后续

据中央社报导，在首场探讨“马习会”的意义主题结束后，现场民众询问马英九，为何与中国大陆领导人习近平见面时不去讨论新共识？对此，马英九回应，因为与习近平见面，就是要重新肯定“九二共识”的重要，当然不能另起炉灶，这样会让人怀疑是要否定“九二共识”。

马英九强调，“马习会”就是再度肯定“九二共识”是双方共同的政治基础，也是建立互信的基础，如果没有“九二共识”，后面很多东西就会没有。另就当下促成“蔡习会”的建议，马英九表示，大陆目前的状况是，若台湾不接受“九二共识”，当然不考虑，况且陆方的“九二共识”范围比台湾小很多，“他们只看到‘一个中国’，民进党则是什么形式都不接受。”

研讨会最后，国民党大陆事务部主任左正东提问，未来是否可能“马习二会”，马英九回应说，目前很不容易，但两岸不能用军事解决问题，要走政治途径谋和。他指，如若“蔡习会”成型是解决海峡危机目前唯一的解决方法，“至于买武器，多找友邦恐怕都不是最好的办法”。

马英九称，这是他一贯的想法，而也因此遭到岛内其他的批评声音，常被人指‘“舔共”，他则回应说，“其实我对舔共从来都没有兴趣，你看‘马习会’开了，我舔过他一下没有？”他补充说，“我从来不做这样的事，而且我们都是平起平坐、尊严对等，这点我想至少我努力做到了”。

发言中，马英九还批评称，“民进党为了选票，决定‘选边站’投入美陆对抗，加码反陆，使得两岸敌意升高；诚恳建议，民进党政府面对当前局势，必须改变‘选边站’、‘一面倒’的对美政策，改为与大国等距交往，才能为台湾谋取最大利益。”

针对马英九当天在会上的发言，台行政院长苏贞昌表示，“中国军机、军舰一再骚扰台、妨碍区域和平，‘不用会什么会’，最好是‘会’维持区域和平、‘会’照顾人民，其他的会都跟台湾主流民意不符合，不必跟中国大声唱和。”