苏贞昌：“九二共识”不存在 马英九看不清该醒醒了

台湾前总统马英九11月7日在出席由其基金会等机构举办的“马习会”5周年研讨会时表示，期待两岸都能回到原汁原味的“九二共识”，为两岸避战与谋和，甚至能够促成“蔡习会”，重启被关闭的两岸和平大桥。对此，台湾行政院院长苏贞昌8日回应称，“马英九老是看不清楚，中国对于‘九二共识’早已定调，就是‘一个中国’，‘九二共识’根本不存在，马英九应该醒醒了。”

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针对媒体提问其对马英九的表态作何看法，苏贞昌回答说，“中国对于‘九二共识’早已定调，就是‘一国两制’，就是‘一个中国’。”他续称，“看看香港，中国是怎么用‘一国两制’欺骗及违反承诺，如今香港人为追求民主自由、坚持原有的社会开放进步而努力及受迫害；再看新疆、西藏，台湾人怎么会放弃生活在自由、民主的天地及国家主权。”

苏贞昌称，马英九应与台湾主流民意站在一起，“如果有能耐的话，就该去改变中国，不要还要用这种根本不存在的，也被中国所定调所谓的‘九二共识’、‘一国两制’来迷惑人民，台湾人民早在‘马习会’后让中国国民党下台；5年后，马英九还念念不忘，实在是应该醒醒了。”

就记者追问，马英九会上所提出的两岸现任领导人“蔡习会”的可能，苏贞昌表示，“蔡英文总统曾在国庆演说提及对岸领导人曾公开宣示中国永远不称霸等说法”。他补充说，“台湾在平等、互惠、互相尊重的情形下，我们都不放弃任何努力；但要设有前提，所谓一个中国，所谓台湾是他的，这绝对是绝大部分台湾人民不能接受。”媒体提问，两岸这部分其实是总统职权，有人质疑他是否有逾越。

苏贞昌回答说，作为蔡英文任命的行政院长，他与后者彼此了解。他说，“对于如何维护台湾主权及国人安全，让台湾能够在世界有一席之地，让台湾人民一起对抗疫情及经济继续成长，让人民安居乐业，这都是蔡总统的信念，也是蔡总统的交代，我一定努力，而且我们彼此都是有最好的默契。”

另对拜登当选美国总统的消息，中央社报导称，蔡英文回推拜登推文祝贺当选，让“押宝说”不攻自破。国民党文传会副主委郑照新认为，“谈不上互动的单方祝贺推文都能拿来讨论，可见执政党已知过去内宣过头，已造成对美沟通严重障碍，国民党深感忧虑。” 马英九亦曾在周五的研讨会上批评台湾当局指，“民进党为了选票，决定‘选边站’投入美陆对抗，加码反陆，使得两岸敌意升高；诚恳建议，民进党政府面对当前局势，必须改变‘选边站’、‘一面倒’的对美政策，改为与大国等距交往，才能为台湾谋取最大利益。”