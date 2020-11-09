传立法会泛民4议员将被DQ 民主派全体议员：若遭DQ必总辞

延任香港立法会至今复会近一个月，多名建制派人士日前提出，应 DQ 拉布（拖延议事）的民主派立法会议员资格。包括《无线新闻》、《有线新闻》、《香港 01》等多家港媒11月9 日均引述消息指，因被指涉违反《基本法》，民主派公民党郭荣铿、郭家麒及杨岳桥，以及会计界梁继昌将被剥夺立法会议员资格。当晚，li'fa'hui民主派会议召集人、民主党主席胡志伟表示，民主派经会议后一致决定，若全国人大常委会决定取消民主派议员资格，19名现任民主派议员将会义无反顾总辞，作最强烈抗议。

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据“香港01”星期一引述消息称，十三届全国人大常委会第二十三次会议由11月10日至11日在京举行。按已公开的议程，并无有关香港的议程。报导称，但香港政圈传出，人大常委会将加插议程，处理立法会运作受干扰问题，极可能造成多名民主派议员丧失议员资格。报导还指，已知至少有四名泛民议员属“高危”，包括在今年原定的 9 月立法会选举中被剥夺资格的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及梁继昌。

据悉，这四名民主派议员皆曾报名参选被取消的 9 月香港立法会选举，但其后被选举主任 DQ。及后政府取消选举，人大常委通过现届立法会延任，公民党 3 人在经过民调后，决定留任。梁继昌亦指在咨询业界后决定留任。但当时已有建制派人士，如人大常委谭耀宗，表明被选举主任 DQ 的议员不应留任。

而在延任立法会中，民主派亦被建制派批评，指他们多次拉布和制造流会，拖延议会进度。多份建制派报纸也连日向他们发动舆论攻击，指拉布的议员应被 DQ。报导称，有资深建制派人士预料，这次人大常委会有可能依照《香港港区国安法》第22条第3款和《基本法》第104条两个方向，“处理”民主派议员。

另据《明报》报导，被传在DQ名单上的郭家麒表示，暂时没有回应，其心情不受影响，“这个政府做什么事都不会觉得惊讶。” 消息指，民主派议员随后召开闭门会议，商讨是否总辞还击。据最新消息显示，立法会民主派会议召集人、民主党主席胡志伟表示，民主派经会议后一致决定，若全国人大常委会决定取消民主派议员资格，19名现任民主派议员将会义无反顾总辞，作最强烈抗议。

报导显示，胡志伟当晚在记者会上宣读声明。他指，民主派决定留任一年后，一直依据法律办事，尽力监察政府施政，若人大决定DQ4名议员，是恼羞成怒的行为，亦不顾香港人的民意，不尊重民主派声音，故民主派今天一致决定，若人大决定DQ民主派议员，将义无反顾总辞，作为最大的抗议。

有记者问及民主派有否后悔接受延任，以及为何之前有其他议员被 DQ，民主派都无总辞，胡志伟强调，当时民主派延任是希望尽力在有限空间内，阻止对香港不利的法案通过，包括清算过去参与“反送中”运动私示威者、容许大湾区投票等等，他认为今次传出人大再“DQ”，客观证明民主派成功令政府及建制派恼羞成怒，过去四年各议员都是由直选产生，有责任为选民发声、完成立法会工作，今次面对政府全方位打压，连议员在立法会内抵抗恶法都不容许，才是问题核心。

被传将被DQ的郭荣铿表示，民主派一直根据议事规则及法律在议会内做事，但现时人大的做法已像容不下反对声音，要将反对声音赶离立法会，做法与《基本法》68条、立法会的产生办法最终需全部由普选产生的目标违背。有记者问到，民主派议员有否考虑过总辞后，立法会没有任何民主派议员会有何后果，郭荣铿反指，记者应反问中央及港府，为何要作为如此严酷的决定，直接DQ民主派议员，直言中央又有否考虑过相关决定的后果。民主党涂谨申称，“从另一个角度来看，是北京选择杀死‘一国两制’，不容许有任何空间”，记者此前问北京为何在现在这刻选择不实施“一国两制”。

同样被传将遭DQ的梁继昌称，若然人大当真要DQ任何一名立法会议员，将会是最不理性的举动，他强调立法会是按照香港的法律行事，监察政府是议员责任，若中央政府认为某个议员不顺眼，便可下令取消其资格，做法完全不理性，也是推翻立法会一向的运作，《基本法》等同废纸。另被问及会否认为延任是“局”，胡志伟回答说，从另一角度审视，民主派延任的根本原因是政府打算引入恶法，但目前连议员积极发言、严肃面对政府议案也不容许，将令立法会变成“无声状态”，重申责任在特区政府及中央政府。