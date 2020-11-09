美海军陆战队教官据报抵台教授战技 台海军不予评论

台湾媒体近日报导，现役美国海军陆战队教官抵台，于高雄左营军区传授突击、渗透战技。对此，台湾海军司令部11月9日回应指，为维护区域和平稳定，台美军事安全合作交流均正常进行，但有关个案内容，海军不予评论。

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当地媒体报导称，“台海军司令部此时证实，美国海军陆战队抵台，星期一起将连续4周在高雄左营军区，传授我方海军陆战队、两栖特勤中队，有关突击舟、快艇渗透的作战课程，这也是自从新冠肺炎疫情肆虐全球以来，已经因为疫情中断7个月以上的两国军事交流互动，再次恢复”。

报导续指，台海军司令部证实，此次互动属于例行性的台美军事交流合作训练，主要希望借由学习美方机动辅训小组的经验，提升海军陆战队的小艇作战能力。尤其台海军今年7月3日实施“联合登陆作战”操演出意外，造成3死1伤悲剧，台军方也希望这为期1个月的训练，加强台海军陆战队、两栖特勤中队，有关突击舟、快艇渗透的作战能力。报导称，这次是台海军司令部是自1979年台美断交以来，首度公开证实美军现役陆战队员来台的军事交流，“时机又在美国大选时期，格外受到瞩目”。

不过，据中央社的消息指，台海军司令部周一上午发布新闻稿表示，为维持区域的和平稳定，台美军事安全合作交流均维持正常进行；但有关个案内容，海军不予评论。报导称，台军方人士则指出，美陆战队来台传授相关战技，每年均依计划进行，并遵照及完成相关防疫规定。