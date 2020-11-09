蔡英文：若世卫组织拒台湾参与 丧失全球团结抗疫机会

第73届世界卫生大会（WHA）11月9日至14日以线上方式复会，尽管日前多方人士呼吁世界卫生组织（WHO）恢复邀请台湾以观察员身份参会，但WHO并未作出回应。对此，台湾总统蔡英文星期一表示，“疫情威胁下，现在就是世界团结的时刻；世界各国上千位国会议员的行动，说明了支持台湾是国际社会不容忽视的声音，若WHO仍因北京干预，持续拒绝台湾参与，不仅丧失全球团结抗疫机会，也丧失WHO宣称的理念。”

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台湾外交部称，“很遗憾截至目前为止还没有收到邀请函；对于中国阻挠台湾参与WHO，以及WHO持续漠视2350万台湾人民的健康人权，外交部表达高度遗憾及强烈不满”。中央社引述台外交部的话指，在全球仍深陷新冠肺炎（COVID-19）疫情严重威胁之际，一再宣称全球应携手共同防疫不遗漏任何人的WHO，却仍基于政治考量，拒绝邀台湾参与WHA，不仅是漠视台湾人民的健康权，对于WHO宪章标志的“全民均健”崇高目标，无疑也是一大讽刺。

同样就这一事件，蔡英文通过脸书写道，这几天，国际社会友台的力量，纷纷发声力挺台湾，希望台湾能够参与，她要一一表达感谢。她说，美国驻日内瓦代表团、日本国会的日华议员恳谈会，分别透过声明和决议，支持台湾受邀参与WHA；拉丁美洲17国合计791位国会议员，以国会决议、连署致函、社群媒体推文或录影等形式，支持台湾参与WHO。

蔡英文续称，欧洲25国合计644位国会议员、欧洲议会议员，联名致函WHO总干事谭德塞，力挺台湾出席WHA；中欧4国及波罗的海3国合计106位国会议员，也连署并致函谭德塞，一致表达对台湾参与WHO的高度支持。她称，来自非洲29国合计181位国会议员，组成非洲地区“福尔摩沙俱乐部”，支持台湾参与包括WHO在内的国际组织；横跨全球五大洲国会议员组成的“对华政策跨国议会联盟”（IPAC），发表公开声明呼吁WHO，接纳台湾参与WHA及所有相关的会议、机制和活动。

蔡英文称，“得道多助！来自世界各国、上千位国会议员的行动，说明了支持台湾是国际社会不容忽视的声音”。她说，“如果WHO仍因为北京当局的干预，持续拒绝台湾的参与，那么不仅会丧失全球团结抗疫的机会，也丧失了WHO宣称的人人要健康（Health For All）理念。”她强调，尽管阻碍与威胁仍在，但台湾将不会停止努力，永不放弃每一个能证明“台湾可以帮忙”（ Taiwan Can Help） 的机会。台外交部重申，与卫福部将会善用不断累积的强大国际支持动能及声量，持续积极争取完整参与WHO所有会议、机制及活动。