被指协助他人潜逃 香港前学生动源成员陆海天被捕

自香港方面消息，港警国安处11月9日在元朗拘捕了前学生动源成员陆海天。他被指曾涉嫌协助前学生动源召集人钟翰林潜逃。

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据悉，前学生动源曾是香港独派学生组织，2016年4月5日成立，后于今年6月中国全国人大常委会通过《香港国安法》后，宣布解散香港本部、成立国外分部。该组织的最后一任召集人为现年19岁的钟翰林。10月27日三名学生动源前成员，被指涉嫌煽动他人分裂国家遭港警国安处人员拘捕。当日钟翰林原定前往警署报到，后打算前往美国驻港澳总领事馆寻求政治庇护期间，于附近咖啡店被国安处探员押走，至于学生动源前成员何忻诺﹑陈渭贤，则于当日分别到田心警署及屯门警署报到期间被捕。

钟翰林其后被控一项分裂国家、一项串谋发布煽动性刊物罪以及两项洗黑钱罪，于上月底提讯，及后案件押后至2021年1月再提讯，因裁判官认为他有潜逃及再犯的风险被拒保释。港警称，今次被捕的34岁男子姓陆，涉嫌协助罪犯。他被指涉嫌协助钟翰林潜逃。

学生动源星期一在脸书发文称，前成员陆海天被警方国安处，以涉嫌协助罪犯潜逃拘捕，已有律师协助。据当地媒体报导，沙田区议员劳越洲证实，被捕人是他的前议员助理，今年四月已离职。劳越洲续称，现阶段正在尝试联络其亲友，正在了解事件当中。