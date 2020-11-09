陈明通评美大选后变局:中共或将加速统一进程

日前，美国民主党总统候选人拜登宣布胜选，并即将成为美国第46任总统。台湾陆委会主委陈明通11月9日在受访时表示，“大选过后，中共将试图寻求重新设定、管控分歧的中美关系，缓和外部压力，巩固党的领导权威与内部政经议程的推进”。他续称，“中共对台政策不变，可能策略迂迴或加速操作统一进程。”

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陈明通告诉媒体称，“中共对台政策不会因为美国总统换人做而有改变，美中关系或许有变动，但北京对台政策有一贯性，要审慎以对。”他指出，美中长期竞争态势不变，不过双边冲突局势或将趋缓，北京方面应会审慎评估美方内部情势，重诉双方关系发展。他说，“中共领导人习近平一再指出‘五个绝不答应’、‘中国人民是惹不得的’及‘自力更生、对外开放’等，警告美方勿逾越其核心利益红线；选后中共副外长乐玉成也强调，未来中美关系有广泛的共同利益及合作空间，呼吁相向而行。”

陈明通说，“中共将试图广泛接触，寻求重新设定、管控分歧的中美关系，缓和外部压力，以利巩固党领导权威及内部政经议程的推进”。他续指，中共也同时持续施压台方接受“一中”政治框架，全力阻断美方对台涉入与合作关系提升。他认为，在美国大选后，“对台政策将可能借美国大选后发展，策略迂迴或加速操作所谓统一进程。”

陈明通表示，台政府将在捍卫民主自由价值的原则下，坚定既定立场，持续维护台海和平稳定， 妥慎应处可能情况。他也呼吁对岸秉持务实理性态度，放弃强加于人的框架，不设前提的沟通对话，以化解对立、 共同促进两岸良性互动发展。另有记者追问，“拜登亲中是否会因为跟中国交往密切而牺牲台湾？”对此，他回答说，假设前提有待验证，有些事情要从结构面思考，个人因素会有影响，但在区域安全，还是要从一些国际政治权力结构去看比较清楚。

就陈明通的分析，台行政院长苏贞昌当天提出，“对岸作为一个大国，应对世界负起责任、作出贡献，才是大国应有的格局，尤其人口那么多又发生那么多事，如果把国家力量用来照顾国民，相信对中国人是最好、最应该的。”他强调，“我们同样会保护国家主权，保护2300万人民，任何想要吞并我们，想要对主权安全有危害，我们一定寸步不让，一定会坚持台湾国家主权”。