台湾总统蔡英文11月10宣布将由台积电创始人张忠谋代表台湾出席亚太经济合作组织（APEC）峰会。jiang四度代表台湾出席该会议的张忠谋表示，未来将是数位科技非常有影响力的世界，台湾有充分的经验与实力能贡献给APEC国家，也可望赢来国际支持。

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APEC会议是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。出于对新冠肺炎疫情的担忧，新西兰计划取消2021年APEC奥克兰峰会全部实体会议，峰会将在本月20日以“虚拟化”方式举行。蔡英文当天在记者会上宣布，再次邀请张忠谋担任领袖代表，也感谢张忠谋第三度同意代表她出席这场重要的国际会议。蔡英文称，张忠谋对于科技和数位产业前景，具有卓越的观点。她称，今年正值全球供应链重整的关键时刻，再次借重张忠谋的经验，将台湾对区域发展的贡献，以及对未来的规划和建言，清楚传达给所有APEC成员，这不但是一个最适当的选择，同时也非常具有意义。

蔡英文说，期许会上团员们积极参与各项议题讨论，同时可以达成两项任务。第一，再次宣示台湾愿意在全球防疫上做出更多的贡献，同时也让国际社会了解台湾所做出的努力；台湾也愿意与各国共同努力，建立亚太地区具韧性的医疗公卫体系。她说，“防疫是全球性的议题，没有一个国家可以置身事外。台湾已经捐赠、和合作交换许多防疫物资，也和许多国家共商防疫策略，分享研究成果，希望能一起继续推动快筛、疫苗、药品的研发。”

蔡英文续指，第二，希望台方代表团能够达成加强台湾和各国的连结，巩固台湾在全球供应链关键地位的任务。她说，“面对全球供应链重组的时刻，台湾要能拓展供应链上中下游的国际链结，也要让台湾透过贡献高科技产业实力，来共同促成亚太地区的优质成长”。她称，“台湾也要持续争取和各国签署双边及多边经贸合作协定，深化台湾在APEC的参与，协助台湾企业进行多元全球布局，透过和重要伙伴国家合作，结合彼此的不同优势，共创双赢。”

张忠谋致词表示，很荣幸接获总统委派担任APEC代表，这是他第4次出席会议，“但这次不是现场会议，还是有不少遗憾，以前有好几位朋友这次都见不到了”。他指出，虽然全球疫情严峻，但APEC会议却能如期召开，显示出数位科技在未来的地位，这次的主题首先聚焦如何在控制疫情下发展经济，其次为2020年疫情后的展望。张忠谋说，“事实上，台湾早已充分利用数位科技，使得疫情控制成果相当显著，因此，在未来展望方面，数位健康将是世界非常重要的问题，台湾有经验可以贡献给APEC国家”。他强调，“此次台湾有充分的准备与实力，能够对APEC有很大的贡献，相信也能为台湾赢来支持，相当期待此次参与会议。”