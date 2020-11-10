蔡玉玲獲保釋 呼籲港台管理層展現出道德勇氣

曾參與香港電台節目《鏗鏘集》元朗 7.21 專題製作的該台編導蔡玉玲，上周遭港警上門拘捕，指控她申請車牌查冊時涉嫌虛假陳述。蔡玉玲被控兩項罪名，11月10日出庭。案件按控方要求押後至明年1月14日再訊，以讓警方完成調查，期間她獲准繼續保釋。蔡玉玲向媒體表示，盼港台管理層表現出道德勇氣 感謝各界支持。

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據悉，蔡玉玲被控兩項“明知而作出要項上虛假的陳述”罪，涉嫌違反香港《道路交通條例》。庭審期間，主任裁判官蘇文隆批准被告以1000元保釋，案件押後至明年1月14日，以待警方進一步調查及索取律政司指示，包括翻閱運輸署的電子認證資料等。

據立場新聞報導，該案涉及今年 7 月播出、講述去年 7.21 元朗襲擊事件的《鏗鏘集》節目《誰主真相》。節目中，記者在鏡頭前進行網上車輛查冊，查找閉路電視拍攝到去年 7.21 當晚曾接載白衣人車輛的車牌，查出車主身份，並找車主訪問。根據香港《道路交通條例》，第 111 條第 3 (a) 條屬於文件偽造罪行，任何人為著取得該條例下的任何駕駛執照、車輛牌照、許可證、證明書、證書或其他文件，明知而作出在要項上虛假的陳述，即屬犯罪，可處罰款 5000元及監禁 6 個月。

據香港電台報導，蔡玉玲開庭前在法院外向媒體表示，港台管理層和同事都希望公務員事務局和律政司，能夠為她作為“服務提供者”，因工作捲入刑事訴訟提供協助，但明白港台作為傳媒機構同時也作為政府部門的兩難局面，她希望管理層在制度內儘力爭取之餘，在制度外如果能夠展現出道德勇氣承擔今次事件，這才能有效振作港台員工士氣，以及展現港台的傳媒風骨。

蔡玉玲指出，此次訴訟可能歷時一段時間，但她不是一個人走下去。她說過去一星期收到社會各界和同事的支持及鼓勵，令她一點也不孤單，重申今次事件不單是她個人的事，很多學者、法律界人士和傳媒工會都提出憂慮。記者會期間，港台製作人員工會代表、市民及其他團體代表在法院外聲援，工會代表舉起“查冊無罪、採訪有理”、“公眾利益、誰在畏懼”等標語。此外，歐盟駐港澳辦事處也通過推特表示，會密切關注蔡玉玲一案，並強調新聞自由是基本權利。