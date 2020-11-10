蔡玉玲获保释 呼吁港台管理层展现出道德勇气

曾参与香港电台节目《铿锵集》元朗 7.21 专题制作的该台编导蔡玉玲，上周遭港警上门拘捕，指控她申请车牌查册时涉嫌虚假陈述。蔡玉玲被控两项罪名，11月10日出庭。案件按控方要求押后至明年1月14日再讯，以让警方完成调查，期间她获准继续保释。蔡玉玲向媒体表示，盼港台管理层表现出道德勇气 感谢各界支持。

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据悉，蔡玉玲被控两项“明知而作出要项上虚假的陈述”罪，涉嫌违反香港《道路交通条例》。庭审期间，主任裁判官苏文隆批准被告以1000元保释，案件押后至明年1月14日，以待警方进一步调查及索取律政司指示，包括翻阅运输署的电子认证资料等。

据立场新闻报导，该案涉及今年 7 月播出、讲述去年 7.21 元朗袭击事件的《铿锵集》节目《谁主真相》。节目中，记者在镜头前进行网上车辆查册，查找闭路电视拍摄到去年 7.21 当晚曾接载白衣人车辆的车牌，查出车主身份，并找车主访问。根据香港《道路交通条例》，第 111 条第 3 (a) 条属于文件伪造罪行，任何人为着取得该条例下的任何驾驶执照、车辆牌照、许可证、证明书、证书或其他文件，明知而作出在要项上虚假的陈述，即属犯罪，可处罚款 5000元及监禁 6 个月。

据香港电台报导，蔡玉玲开庭前在法院外向媒体表示，港台管理层和同事都希望公务员事务局和律政司，能够为她作为“服务提供者”，因工作卷入刑事诉讼提供协助，但明白港台作为传媒机构同时也作为政府部门的两难局面，她希望管理层在制度内尽力争取之余，在制度外如果能够展现出道德勇气承担今次事件，这才能有效振作港台员工士气，以及展现港台的传媒风骨。

蔡玉玲指出，此次诉讼可能历时一段时间，但她不是一个人走下去。她说过去一星期收到社会各界和同事的支持及鼓励，令她一点也不孤单，重申今次事件不单是她个人的事，很多学者、法律界人士和传媒工会都提出忧虑。记者会期间，港台制作人员工会代表、市民及其他团体代表在法院外声援，工会代表举起“查册无罪、采访有理”、“公众利益、谁在畏惧”等标语。此外，欧盟驻港澳办事处也通过推特表示，会密切关注蔡玉玲一案，并强调新闻自由是基本权利。