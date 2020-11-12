德澳加英关注香港民主派议员被DQ 美斥华违承诺称会续制裁

2020年11月12日，香港立法会宣布总辞抗议的民主派议员黄碧云，胡志伟，尹兆坚及林卓廷等人递交辞职信后向媒体招手致意。

港府根据中国决定取消四名民主派立法会议员资格一事引起国际关注，英国形容这是一场扼杀民主反对派资格的运动，将令中国声誉蒙污；欧盟轮任主席国德国称中方此举「损害政治多元和言论自由」；美国国家安全顾问奥布莱恩谴责中共，指事件反映中共公然违反国际承诺，美国将继续制裁令香港失去自由的人士。

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不过，中国外交部发言人汪文斌昨(11日)天表示，全国人大常委会对香港立法会议员资格问题的决定，是坚持和完善「一国两制」制度体系，合情合理，合宪合法。

香港议员被取消资格后，作为香港97年前宗主国的英国最先表态，外相蓝韬文昨午发表简短声明，指中方任意撤销民选议员资格，是对《中英联合声明》中保障香港享有高度自治和自由的进一步侵犯。英国形容，这是一场骚扰、扼杀及取消民主反对派资格的「运动」(campaign)，将会令中国国际声誉蒙污，削弱香港的长远稳定。

作为欧盟轮任主席国的德国，其外交部对事件表达「深切关注」，认为做法损害政治多元化和表达自由。发言人指出，《基本法》保障港人可享有自由和公平的选举，港人各种权利及自由必须获得尊重，香港高度自治亦必须维持，促请有关方面尽快为立法会选举订立日期。

澳洲外长佩恩今早亦发表声明，形容事件严重损害香港的民主进程和制度，以及《基本法》和《中英联合声明》所承诺的高度自治。她呼吁港府容让香港立法会发挥表达民意的作用，认为这对国际社会维持对香港的信心，至关重要，澳洲政府和国际社会将继续密切关注事态发展。

加拿大外长商鹏飞亦谴责中方，指DQ事件进一步收窄香港自治和市民参与公共管治的空间，对中国违反国际义务之举，深感失望。

英德澳加四国的声明均没有提及跟进行动，但美国则表明会继续制裁损害香港自由的人。美国白宫国家安全顾问奥布莱恩谴责北京的行动，认为这是中共公然违反其在《中英联合声明》对国际和《基本法》中对港人所作出的承诺，形容「一国两制」现在只是中共享以掩盖其在香港扩大一党专政的「遮丑布」。

他在声明中指出，美国会继续运用《香港人权与民主法案》和《香港自治法》等框架赋予的所有权力，找出并制裁消灭香港自由的人士。

由60个西方国家议员组成的对华政策跨国议会联盟 (The Inter-Parliamentary Alliance on China)亦发表声明，指中方此举侵犯香港高度自治，不可接受。把事件接连中国早前为港制订国安法来看，中国政府显然决意强硬叫停「一国两制」对港人的承诺。

香港回归前最后一任总督彭定康亦在英国组织「香港观察」的谴责声明中指出，事件再次表明习近平政权对民主问责及其捍卫者的完全敌视，是中共践踏香港民主的另一个事例。

中国人大常委会昨天通过决定，为取消香港议员资格划定框架，并指可追溯至原定今年9月选举的提名期，港府随即宣布，取消当时被选举主任裁定提名无效的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及梁继昌四名时任议员丧失资格，绕过现有的司法和立法会《议事规则》订明的程序。