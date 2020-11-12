捷克参院议长维特齐连任成功 蔡英文：台湾真正的朋友

台湾总统蔡英文11月12日通过脸书恭喜捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）顺利连任。蔡英文发文称赞维特齐有原则、有领导力，是台湾真正的朋友。

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蔡英文写道，“台湾可以帮忙（Taiwan Can Help）的精神，捷克的好朋友最懂”。她称，“我要恭喜捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）顺利连任。维特齐议长有原则、有领导力，是台湾真正的朋友。”蔡英文称，“维特齐不仅致力提升台捷关系，最近WHA（世界卫生大会）复会，也连署支持台湾参与WHO（世界卫生组织）”。她除了感谢维特齐的力挺，也期待未来一起努力，继续促进台湾和捷克之间更多的交流合作。祝福维特齐新任期顺利圆满。

此外，蔡英文的副手赖清德也在脸书发文指，恭喜台湾的好朋友维特齐高票连任捷克参议院议长。他提到，“维特齐在投票前的演说中再度强调，将继续捍卫捷克的自由、民主和法治。对于他不畏强权，坚持民主价值，深感佩服。”赖清德称，也欢迎维特齐再度来台访问。

此前，捷克网络媒体《目前》 (Aktuálně) 11日报导称，收到一家瑞士咨询公司对维特齐的指控，说他在8月底率团访问台湾之前接受了台湾外交部给他的400万美元“好处费”。对此，台外交部星期四回应指，“相关假消息纯属抹黑造谣。经捷克媒体查证，最早放出这则假消息的瑞士公司与中共统战团体关系密切，并企图透过假消息对捷克进行影响力操作、侵蚀捷克的民主社会运作。事实上，中方‘战狼外交’式的恶意炒作已引起欧洲社会普遍关切，外界不应受骗。”