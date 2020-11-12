捷媒称韦德齐受赠400万美金后赴台访问外交部指中国抹黑造谣

２０２０年９月１日，正在台北访问的捷克参议院议长维特奇在台湾立法院发表演讲后，接受媒体采访。

捷克媒体近日披露，中共对外宣传组织声称，捷克参议院议长韦德齐（Miloš Vystrčil）因为接受台湾400万美元的捐赠，才会在今年8月底率团访问台湾。台湾外交部今天响应表示，这纯属抹黑造谣的假消息。

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台湾外交部指出，经过捷克当地媒体查证，最早放出这则假消息的瑞士公司，与中共统战团体关系密切，透过释放假消息，企图对捷克社会进行影响力操作，侵蚀捷克的民主社会运作。

台湾外交部还说，这也再次证明中国采取「战狼外交」的恶意炒作，已经引起欧洲社会的普遍关切，呼吁外界不要受骗。

台湾外交部强调，台湾与捷克是理念相近的伙伴，捷克参议院上个月(10月)改选，参议长韦德齐本月11日获得绝大多数捷克参议员投票支持，成功连任捷克参院议长，再次彰显捷克民主运作的坚强韧性。

台湾外交部说，已经在第一时间透过驻捷克代表柯良叡向韦德齐参议长表达中华民国政府的祝贺，未来将持续推动台湾和捷克全面性民主伙伴关系向前发展。

另外，台湾国防部今天表示，有媒体报导，美军陆战队近日抵达台湾，协助台湾军方展开军事训练。相关消息「不是事实」。

台湾国防部发言人史顺文少将今天表示，台美双方基于区域安全合作伙伴关系，各项军事交流持续正常推动。所谓美军陆战队本周在海军高雄左营基地，协助海军陆战队展开军事训练，相关报导不符事实，吁请外界不要臆测、讹传错误讯息。

美国五角大厦发言人萨波（John Supple）11日透过印太司令部给美国军方「星条旗报」（Stars and Stripes）的电邮声明，美陆战队在台传授战技的相关报导「不准确」（inaccurate）。声明也提到，美方仍恪遵「一中政策」。