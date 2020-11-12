香港武肺个案现输入新病毒株 反映小区有新一轮散发

香港近日仍有木土的武汉肺炎个案，今天更增至最少六宗，港府卫生官员引述香港大学的研究指，近日在不同地区出现的感染群组发现新病毒株，与尼泊尔输入个案的病毒株相近，反映病毒在小区有新一轮散发。

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香港昨(11日)单日新增18宗武汉肺炎个案，3宗为本地个案，全部感染源头不明，令确诊患者增至5407人。而根据电子传媒引述的消息指，今日新增确诊个案升至23宗，当中最少6宗为本地感染个案，4人为的士司机。

卫生防护中心传染病处主任张竹君昨在例行记者会上表示，自7月疫情出现第二轮高峰开始，绝大部份新型冠状病毒确诊个案的病毒基因排序都相似，但由10月中的梅窝酒店渡假群组开始，便发现有新的病毒株，与尼泊尔输入个案的病毒株相近，这些个案更延伸至将军澳、东涌及大埔等，反映病毒在小区有新一轮散发。

她说，这些地区的确诊个案，患者在流行病学上并无交集，反映中间有隐形患者，而且病毒可能已经广泛传播，引发多个传染源。

港府抗疫顾问许树昌相信，病毒流入小区主要与当局将检疫人士第二次检测提前两天有关，有可能出现走漏个案，早前三天内有两宗未等阴性结果就回家的获豁免者其后确诊，便是例证。他建议来自高风险地区的人，不论是否外国领事，均须等候阴性结果才离开机场。

香港昨日新增的15宗输入个案中，7人乘坐尼泊尔航空RA409航班于前日抵港者，其中两人有病征，包括获豁免检疫的30岁女子，他们未有等候阴性结果便已返回寓所。卫生署引用防疫法例禁止尼泊尔航空于今天至本月25日从加德满都着陆香港。

翻查数据，香港自9月中出现尼泊尔输入个案，至昨天累计29宗，另有2宗为输入相关。