为免上呼吸道感染爆发与武肺迭加 全港幼儿园明起停课两周

香港本星期爆发上呼吸道感染，至昨天已有179所学校和院舍出现感染病例，涉及1930人，当中大部分在幼儿园和幼儿中心发生。由于武汉肺炎疫情有在本地社区蔓延之势，为免两者迭加，港府决定，由明(14日)天起，所有幼儿园及幼儿中心暂停面授课堂或服务14天。卫生官员补充，若武肺情况未见改善，停课决定或须再延长。

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香港昨日新增九宗上呼吸道感染个案，全属学校，影响246人，亦令本周感染上呼吸道的人数增至1930人。食物及卫生局局长陈肇始同日指出，逾一百七十宗上呼吸道感染爆发个案中，近六成涉及幼儿园、幼儿园暨幼儿中心。虽然爆发这些感染个案的班别，未有发现有冠状新型肺炎的确诊个案，但担心两者会有重迭，考虑到幼儿园学童的行为、自理能力及整个学习环境，决定暂停这些学校的面授课程，以免一旦有幼童感染新冠病毒会传染同学及家人而出现爆发。港府这决定令超过17万名学童受影响。

卫生防护中心总监黄加庆表示，在市民因疫情而提高预防呼吸道感染的情况下，仍有上呼吸道感染爆发，显示有需要加强社交距离措施。他又说，近日爆发的上呼吸道感染主要由肠病毒和鼻病毒引起，不是流感病毒。

政府防疫顾问许树昌教授认为，若香港持续有双位数新冠病毒确诊，且不明源头比例持续超过两成，或显示第四波新冠疫情已爆发，14日后或需延长停课安排。陈肇始亦指出，若14日后的情况没有好转或变差，不排除延长停课时间。

儿科和呼吸系统专家均认为，上呼吸道感染爆发，可能因为幼童今年停课时间较长，对上呼吸道病毒的群体免疫较低，一旦复课，突然接触到较多病毒，加上秋冬季的病毒较活跃，故容易感染。