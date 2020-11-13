升级：蓬佩奥斥华以扭曲爱国观扼杀香港民主 港左派发运动支持人大DQ议员决定

西方国家对中国以人大常委会通过决定方式令港府褫夺四名民主派议员逐步升级，美国继白宫国家安全顾问开腔后，国务卿蓬佩奥「强烈谴责」中方行径，指这几乎掐灭所有承诺给予香港的自治，会联合国际盟友曝露北京违背承诺的卑劣行为及追究损害香港自由人士的责任。

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中国官员和香港建制派纷纷发言支持人大决定，甚至是港区人大和政协亦罕有地召开记者会，表态支持；传统左派的香港工会联合会和其他建制派组织昨(12日)天更设立逾一百个街站，以收集市民支持人大决定的签名，工联会的八十多个街站会摆设一星期，而根据左派传媒《大公报》报道，省级同乡社团17个街站昨一天之内收集到逾六千人签名。

就人大常委会就香港立法会议员通过决定，英国和加拿大官员初步回应温和，但却逐渐加强，英国传召中国驻英大使表达关注，又声称会考虑制裁；而加拿大则表示会提供更便捷的移民安排。

美国表示会制裁损害香港自由者的官员则升级至国务卿蓬佩奥，他发表声明强烈谴责中国人大常委会通过一个「爱国主义」决议，践踏港人根据《基本法》保障的选举权利，进一步显露北京公然违背在联合国备案的《中英联合声明》所作国际承诺。

蓬佩奥续称，北京此举阉割了香港赖以保持稳定繁荣的民主进程和法律传统，令中国应允给香港的自治权几近全被摧毁，这再次证明，中共以扭曲的爱国观为借口，去扼杀自由和民主的呼声。

行动方面，他指美国将继续与全球盟友合作，捍卫港人的权利和自由，曝露北京无耻地违背承诺的行径。另外，会令损害香港自治和自由的政策和行动推动者负责。

香港建制派亦连日表态支持，继港区人大代表昨天罕有地召开记者会声援人大常委会决定外，多名港区政协委员今天亦举行记者会表示坚决支持人大决定，当中，政协常委唐英年指，被取消资格的四名议员，有人曾去信美国参众两院领袖，部份曾亲身到华盛顿游说，请求美国制裁中国和香港，做法与立法会议员身分不符，违背了当初的誓言及政治伦理，触犯《基本法》底线，人大常委的决定，确保了管治架构中从政者应履行对国家效忠的宪制责任。

人大常委会11日就香港立法会议员资格作出决定，令港府绕诏司法和立法会程序，实时宣布郭荣铿、郭家麒、杨岳桥及梁继昌四位议员无效。四人在2016年选举中获超过11万名选民投票胜出，北京的决定被指不尊重香港选民的决定。