立法会新风？委员会取消公听会 团体批避质询兼损公众参与权

立法会政制事务委员会原定下周一就香港落实国际人权公约的情况举行公听会，但在中国人大常委会透过港府取消四名议员资格而导政全体民主派议员总辞后翌日，建制派的委员会主席周浩鼎以疫情为由，取消公听会，改为要求各非政府组织递交意见书。事件引起公民社会反弹，指责议员回避公民社会质询，严重践踏公众参与公共事务的权利

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根据《公民权利和政治权利国际公约》，港府须定期向联合国人权事务委员会提交落实公约的报告，当局和立法会均会在期间听取公民社会的意见，而立法会政制事务委员会原订下周一(16日)举行公听会，让官员和议员可一起听取公民社会对联合国人权事务委员会下次讨论的港府第四份人权公约落实报告的意见，但委员会主席周浩鼎昨(12日)发信予委员，声称收到部分议员10日来信，关注疫情有上升趋势，取消公听会，他考虑疫情最新情况后，决定取消，着秘书处联络已登记出席会议的团体，让团体在今天下午5时前递交意见书。

秘书处称，已有61个非政府组织登记出席公听会。据本台了解，部分团体获悉新安挂后大表不满，拟联署声明，抗议委员会的新安排，认为疫情并非真正的原因，因为包括港府在内也会使用网络会议代替，而非即接取消；亦有团体表示，民主派议员退出立法会后，难望建制派议员捍移人权，拒绝提交意见书，反建议透过人权论坛等已有机制，直接向官员反映意见。

民权观察其后发表声明，对立法会委员会的决定表示强烈不满，认为立法会是政府与民共议的标志性场合，在香港疫情持续的情况下，立法会一直如常运作，其他委员会亦未有取消与市民会晤，质疑周浩鼎的决定是出于政治考虑，漠视公民社会声音。

国际特赦组织亦表示，公听会是社会团体公开向官员表达意见的场合，取消公听会是剥夺港人参与公共事务的权利。

但周浩鼎强调，不存在政治考虑，希望团体不要抹黑。不过，他没有解释为何议员和官员合计也有二十多人却毋须因疫情而避席。