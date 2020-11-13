英国外交部召见中国驻英大使：敦促中方遵守自身国际义务

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）11月13日在推特上发表声明指出，英国外交部当天召见了中国驻英大使刘晓明。英方并敦促中方遵守其在香港问题上自身的国际义务。

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英国外交部的一名发言人表示，“今天，中国大使被传唤到外交部。常务副部长指出，中国在香港实施取消民选议员资格的新规定，违反了《中英联合声明》。他呼吁中国履行其国际义务。”该发言人称，“北京最近的行动是对香港的高度自治和联合声明所保证的权利和自由的侵犯。”

对此，中使馆发表声明称，“刘晓明大使会见英国外交发展部常务次官巴顿，坚决驳回英方就中国全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格决定的无端指责，并就英方错误言行阐明中方严正立场。”刘晓明称，“英国外交发展部高官近日多次无端指责中国全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格的决定，公然干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

此前，拉布星期三表示，北京此举是“骚扰，窒息”香港民主派，损害中国国际形象与香港长期稳定；次日，拉布再指责北京“明显违反具法律约束力的《中英联合声明》”。据悉，英国政府正在对制裁相关的中港官员进行研究。