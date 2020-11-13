香港記協申請遊行被拒提上訴終被拒 記協：極度失望

香港記協就警方拘捕港台《鏗鏘集》節目編導蔡玉玲，申請周日11月15 日舉行遊行，被拒後上訴，獲有條件批准，但需港府政務司司長張建宗豁免限聚令。香港記協13日晚獲政務司司長辦公室回覆，拒絕豁免的要求。對此，香港記協表示極度失望，並指將透過其他途徑，繼續為蔡玉玲和業界發聲及提供所需支援。

廣告 繼續瀏覽後續

曾參與香港電台節目《鏗鏘集》元朗 7.21 專題製作的蔡玉玲，上周遭港警上門拘捕，指控她申請車牌查冊時涉嫌虛假陳述。蔡玉玲被控兩項罪名，11月10日出庭。案件按控方要求押後至明年1月14日再訊，以讓警方完成調查，期間她獲准繼續保釋。蔡玉玲向媒體表示，盼港台管理層表現出道德勇氣 感謝各界支持。為了向蔡玉玲表達支持，香港記協原本計畫於星期日在港島區舉辦遊行，預計約1000人參與，並只會讓業內人士參與，但在星期四收到警方發出的反對通知書，主要以限聚令等理由反對。記協決定提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會下午召開聆訊。

香港記協副主席陳朗昇向媒體表示，表示相關事件對新聞自由的影響甚大，並指為了讓業界表達不滿及關注以舉辦遊行。他談到，市民可以參加婚宴及教會等聚會，卻不能組織遊行，並指已預備多項防疫措施，包括要求參與者保持社交距離及參與者需填寫健康申報表等，亦願意配合警方縮短路線等要求，並指亦會考慮舉辦集會。陳朗昇又指，香港記協已就有關新聞報道查冊的豁免問題去信特首林鄭月娥，但至今仍未獲回覆。

據立場新聞報導，政務司司長張建宗辦公室發言人稍後回覆記協，稱港府有需要透過不同的限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延，而衛生署不建議舉辦任何涉及大量群眾聚集的活動。發言人稱，就記協所提供的資料，未能確立擬進行的遊行，符合 599G 章相關條文的條件。對此，記協發聲明，就申請被拒、遊行被迫取消表示極度失望。

記協表示，鑒於當局已禁止有關活動，呼籲同業切勿在未獲豁免的情況下，繼續進行相關的集會或遊行，否則可能面對法律風險。記協將會透過其他途徑，繼續為蔡玉玲和業界發聲及提供所需支援。陳朗昇告訴媒體稱，對港府決定表示“極度失望”，稱記協已經提供充分理據。他指出，希望港府儘快回應，檢討檢控蔡玉玲的決定，同時確立記者查冊的理據。