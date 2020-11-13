香港记协申请游行被拒提上诉终被拒 记协：极度失望

香港记协就警方拘捕港台《铿锵集》节目编导蔡玉玲，申请周日11月15 日举行游行，被拒后上诉，获有条件批准，但需港府政务司司长张建宗豁免限聚令。香港记协13日晚获政务司司长办公室回覆，拒绝豁免的要求。对此，香港记协表示极度失望，并指将透过其他途径，继续为蔡玉玲和业界发声及提供所需支援。

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曾参与香港电台节目《铿锵集》元朗 7.21 专题制作的蔡玉玲，上周遭港警上门拘捕，指控她申请车牌查册时涉嫌虚假陈述。蔡玉玲被控两项罪名，11月10日出庭。案件按控方要求押后至明年1月14日再讯，以让警方完成调查，期间她获准继续保释。蔡玉玲向媒体表示，盼港台管理层表现出道德勇气 感谢各界支持。为了向蔡玉玲表达支持，香港记协原本计划于星期日在港岛区举办游行，预计约1000人参与，并只会让业内人士参与，但在星期四收到警方发出的反对通知书，主要以限聚令等理由反对。记协决定提出上诉，公众集会及游行上诉委员会下午召开聆讯。

香港记协副主席陈朗昇向媒体表示，表示相关事件对新闻自由的影响甚大，并指为了让业界表达不满及关注以举办游行。他谈到，市民可以参加婚宴及教会等聚会，却不能组织游行，并指已预备多项防疫措施，包括要求参与者保持社交距离及参与者需填写健康申报表等，亦愿意配合警方缩短路线等要求，并指亦会考虑举办集会。陈朗昇又指，香港记协已就有关新闻报道查册的豁免问题去信特首林郑月娥，但至今仍未获回覆。

据立场新闻报导，政务司司长张建宗办公室发言人稍后回覆记协，称港府有需要透过不同的限制社交距离措施，避免疫情在社区蔓延，而卫生署不建议举办任何涉及大量群众聚集的活动。发言人称，就记协所提供的资料，未能确立拟进行的游行，符合 599G 章相关条文的条件。对此，记协发声明，就申请被拒、游行被迫取消表示极度失望。

记协表示，鉴于当局已禁止有关活动，呼吁同业切勿在未获豁免的情况下，继续进行相关的集会或游行，否则可能面对法律风险。记协将会透过其他途径，继续为蔡玉玲和业界发声及提供所需支援。陈朗昇告诉媒体称，对港府决定表示“极度失望”，称记协已经提供充分理据。他指出，希望港府尽快回应，检讨检控蔡玉玲的决定，同时确立记者查册的理据。