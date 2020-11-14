回应蓬佩奥涉台发言 美国务院：美对台主权无立场

美国国务卿蓬佩奥11月12日在接受采访时 ，“台湾一直不是中国的一部分”。他的这一发言随后引发了海峡两岸的强烈反响。据悉，美国国务院14日对此进一步阐述说，美国的“一中政策”与中国的“一中原则”明显不同，美国对台湾主权没有立场。

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据中央社报导，美国国务院发言人在答复媒体质询时表示，除了重申一贯的说法，提到《台湾关系法》与美中三项联合公报，并加上了美国前总统里根时期给台湾的六项保证。这些保证其中一项是美国对台湾主权的立场没有改变。

美方发言人指出，将近40年来，美国政策一直是以1979年《台湾关系法》、美中三公报与1982年里根向台北提出的六项保证为指引。该发言人说，“美国长久以来采取一个中国政策，这跟北京的一个中国原则明显不同，在一中原则下，中国共产党主张对台湾拥有主权。美国对台湾的主权不采取立场。”发言人强调，“美国的根本利益在于台湾问题要以和平方式解决，不使用胁迫手段，而且方式必须让两岸人民都能接受，正如同北京所承诺。”

蓬佩奥星期四在接受了电台主持人休·修伊特(Hugh Hewitt)的电话采访时，谈到多项重大外交议题。就美国对台承诺问题，修伊特说，蓬佩奥在担任中央情报局局长和国务卿时都曾说过，美国对台湾的承诺是明确的，而且将得到维持。他问道，蓬佩奥经常与民主党人交谈，“你是否相信这是一个两党承诺，中共必须认识到？因为中共的最极端分子发出了那种必要情况下必须用武力收复台湾的疯狂言论。”

蓬佩奥回答说，“永远重要的是，措辞要正确。台湾一直不是中国的一部分，这在里根政府所作的政策制定工作中得到了承认，这些政策美国至今遵守了三十五年，而且两党政府都是这样做的。不，我确实认为，事实上这是两党性质的。我认为，核心的理解是，这是一个民主的模范，生活在台湾的人民应当通过让中国信守他们做出的承诺而得到尊重，我认为这是两党都能够认同的。”

蓬佩奥续指，“我希望，只要中国方面和台湾方面无法找到解决这个问题的办法，这就将长期持续下去。我们应当尊重做出的承诺，我们有一系列的义务。你看到了我们宣布对台湾出售武器以协助他们的自卫能力。所有这些事情都是旨在落实---坦率地说，在中国与台湾人民之间已经做出的承诺。”